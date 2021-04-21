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Кирилл Туриченко дал характеристику оставшимся в шоу «Маска» персонажам

Бывший Носорог оценил своих соперников по характеру и фигуре.

Кирилл Туриченко дал характеристику оставшимся в шоу «Маска» персонажам
Шоу «Маска» заставляет тысячи телезрителей гадать у экранов, кто же скрывается в костюме. Фото: стоп-кадр из эфира канала НТВ.

Кирилл Туриченко, как и другие герои «Маски» на НТВ, уверяет, что он не имел возможности узнать, кто из артистов скрывается в других костюмах, и до сих пор не знает личностей нераскрытых соперников. Но для Teleprogramma.pro он высказал свои предположения по поводу того, кто остался в проекте.

38-летний участник «Иванушек International» признался, что подружился на проекте с Ламой и Зайцем. Первый, по его мнению, является профессиональным певцом, точно не из попсовых артистов. По характеру он очень добрый, интеллигентный и внимательный. А вот под маской Зайца скрывается не вокалист, а скорее актер или комик.

«Говоря о Змее, по вокалу и телосложению, я предполагаю, что это Светлана Лобода, Полина Гагарина или Юлия Паршута. Сначала я думал, что это Ани Лорак, но это вряд ли. Она поет по-другому. Я рассматривал фигурку за кулисами — худенькая, стройненькая девочка», — говорит Кирилл.

А вот фигуру Неваляшки под круглым костюмом он разглядеть не смог, но считает, что под маской скрывается профессиональный певец, достаточно разноплановый и интересный в своем репертуаре.

Крокодил же, по мнению Туриченко, веселый, молодой парень. Судя по его активности на сцене, это точно не возрастной артист. Чтобы узнать больше подробностей, выбывший участник «Маски» посоветовал смотреть новые выпуски шоу, которые выходят по воскресеньям в 20 часов.

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