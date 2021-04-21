«Съел» костюм»: певица Глюкоза рассказала, как создавался образ ее персонажа для шоу «Маска»

Певица Наталья Ионова, известная под сценическим псевдонимом «Глюкоза», в минувшее воскресенье, 18 апреля, приняла участие в шоу «Маска» на телеканале НТВ. Вокалистка выступала в костюме Слоника с песней «Плачу на техно» и была разоблачена своим приятелем, членом судейской коллегии проекта Александром Реввой.

Глюкоза призналась, что была счастлива выступить на сцене шоу «Маска». А в своем Instagram Наталья рассказала, как работала над созданием персонажа.

«Решила поделиться с вами тем, как создавался наш Слоник для шоу «Маска». Самым интересным был поиск манеры пения. Многие думают, что все можно сделать просто компьютером. Но, ребятки, к сожалению это не так», — рассказала Наташа Ионова.

Она также добавила, что номер планировался более динамичным и танцевальным, но оказалось, что в маске Слоника не так то просто совершать какие-либо телодвижения.

«И конечно, было много танцев, которые «съел» костюм, но не танцевать в полную силу было просто невозможно», — поделилась вокалистка.

Напомним, в ближайшее воскресенье, 25 апреля, на телеканале НТВ состоится второй полуфинал шоу «Маска». До него дошли пять участников – Лама, Крокодил, Белый Орел, Заяц и Змея.

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