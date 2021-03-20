«Моя стратегическая ошибка»: Стоянов рассказал, почему выбрал костюм Банана на шоу «Маска»

На телеканале НТВ продолжается завораживающий по красоте костюмов и секретности проект – второй сезон шоу «Маска». Уже раскрыто четверо участников, первой сняли маску с Розовой Пантеры – ей оказалась Светлана Хоркина. В пятом выпуске проект покинул Банан. И практически все члены жюри отгадали, что фруктовым персонажем был Юрий Стоянов.

Юморист невероятно позитивно встретился лицом к лицу с жюри. Он был рад, что его угадали правильно. А для Филиппа Киркорова, который до последнего верил, что Банан – это Александр Буйнов, — приготовил красноречивую подсказку – исполнить песню «Мне мама тихо говорила», которая станет отсылкой к их общей родной стране Болгарии.

В беседе с ведущим шоу Вячеславом Макаровым уже после проекта Юрий Стоянов рассказал, почему выбрал костюм Банана.

«Я выбирал самый легкий костюм», — признался Стоянов. И вспомнил, как это было: «Я листаю-листаю, мать мая! У одного задница приделанная трехметровая, еще и на роликах. Эта Неваляшка, я думаю, — это вообще конец, это клаустрофобия, это тебя загнали в аппарат МРТ и езе и запаяли в этом МРТ. Я листаю, и – опа! – костюмчик желтенький, просто костюмчик и на нем какая-то висит кожура. На маску я внимания не обратил, это была моя стратегическая ошибка. Я увидел, что человек улыбается. То есть улыбаться мне не надо – получается принцип древнегреческого театра, то есть это позитивный персонаж».

Сам Стоянов назвал улыбку на выбранной маске идиотской. И ему пришлось менять музыкальный репертуар на более соответствующий настроению позитивного фрукта.

Смотрите также