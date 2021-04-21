«Вот так окучивают великих актрис»: Шаляпин вмешался в скандал с пропажей бриллиантов Гурченко

В последнее время музыканта все чаще видят в обществе внучки звезды Елены Королевой.

Музыкант Прохор Шаляпин вмешался в скандал, связанный с возможной пропажей бриллиантов покойной актрисы Людмилы Гурченко.

«Вот так окучивают великих актрис! Рядом крутятся всякие альфачи, деятели… Все забирают, а родственничкам ничего не достается, — я уж прямым текстом скажу. Без конкретных имен, но вы все поняли». Прохор Шаляпин

Как отметил Прохор Шаляпин, Елена Королева напоминает ему «добрую наивную дурочку». Она, по его мнению, профукала целое состояние. После смерти Гурченко основным имуществом актрисы завладели ее мужья. По словам музыканта, Королева же, несмотря на родную кровь, осталась ни с чем.

Ранее внучка актрисы Елена Королева заявила, что она и ее мама после смерти Гурченко не получали никаких ювелирных украшений, хотя известно, что у звезды была целая коллекция бриллиантов. Все они куда-то пропали. Сама Королева считает, что вопросы надо задавать вдовцу Гурченко ее последнему мужу кинопродюсеру Сергею Сенину. С ним она не общается, сообщает «Комсомольская правда».

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