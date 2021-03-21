«Много работаю, чтоб пораньше уйти на пенсию»: Тимати едва не расплакался, говоря о своих детях

Стартовала вторая серия шоу «Холостяк», главным героем которого стал мистер Black Star Тимати. Общаясь с одной из участниц – 22-летней Любовью Лобановой — рэпер спросил ее о детях.

— Я очень люблю детей, и меня дети очень любят, – призналась девушка.

— Класс, — сказал Тимати, изменившись в лице. – Прости, я своих вспомнил и что-то прям… — едва сдерживал слезы музыкант.

— Скучаешь по своим деткам? Хочешь больше времени проводить с ними? – спросила Любовь.

— Конечно! Но, к сожалению, пока не получается, — признался Тимати. – Я сейчас много работаю, чтоб пораньше уйти на пенсию и не пропустить все их детство.

Напомним, у Тимати подрастает двое детей. Старшая дочь Алиса от отношений с моделью Аленой Шишковой. На этой неделе девочка отметила 7-летие на Мальдивских островах. Грандиозную вечеринку закатили в стиле «Пиратов Карибского моря».

И младший сын Ратмир от модели Анастасии Решетовой. В октябре малышу исполнится два года.

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