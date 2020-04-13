«Алиса, ты что делаешь?»: мать Тимати пожурила внучку за испорченный балкон

Мать Тимати Симона Юнусова отругала шестилетнюю внучку Алису за испорченный балкон. На днях девочка вышла на территорию, чтобы подышать свежим воздухом. Маленькую хозяйку в этот момент сопровождал домашний питомец Алисы – пес Нил. Сначала малышка играла сама с собой, представляя себя сотрудником дорожной инспекции, а после, потеряв интерес, взялась за фломастеры.

Стоило лишь Симоне отлучиться, как весь ее балкон Алиса «украсила» рисунками, созданными синим фломастером. Юнусова обнародовала видео, на котором показала масштаб бедствия – синие сердечки и признания в любви появились на светлых стенах и белом подоконнике.

«Алиса, что ты делаешь? Зато теперь мне будет веселее жить…», — с грустью высказалась родительница, рассматривая масштабы бедствия.

Сама Алиса поспешила объяснить бабушке – она не хотела ничего плохого, речь всего лишь идет о любви.

Фолловеры, в свою очередь, креатив девочки оценили. «Оформила дизайнерски», «Стало более стильно, чем раньше был скучный балкон», «У бабушки теперь самое красивое ограждение», «Чудесная Алиса, чудесная бабушка», «Копия Тимати. Прямо одно лицо», — поделились мыслями они.