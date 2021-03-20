«Я вынужден закрыть «Холостяк»: Тимати сделал заявление

Накануне Тимати устроил грандиозную вечеринку по случаю семилетия своей дочери Алисы на Мальдивах. На празднике присутствовала и участника «Холостяка» Мария Вебер. Видеороликами с торжества она делилась в своем микроблоге, хотя по условиям проекта все причастные к нему не должны были раскрывать какую-либо информацию.

Многие фанаты сразу же решили, что именно Мария стала победительницей шоу. После этого в своем Instagram Тимати сделал официальное заявление.

«Извините. Я вынужден закрыть проект «Холостяк». Тем более вы уже рассекретили финал. Мне ничего не остается, как взять и удалить с YouTube первый выпуск. Я его удаляю и желаю вам хорошего дня. Не обижайтесь на меня», — сказал артист.

Добавим, что при знакомстве с артистом 22-летняя Мария Вебер подарила ему доску для серфинга. Как выяснилось, девушка родом из Сочи тоже занимается этим видом спорта. Также известно, что эффектная брюнетка учится на факультете журналистики.

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