«Бабушки с ним практически не проводят время»: Решетова о воспитании сына Ратмира

Как отметила модель, у ее наследника есть няня.

Модель Анастасия Решетова в сторис Instagram ответила на самые интересные вопросы своих многочисленных подписчиков. Одного из них заинтересовало, есть ли у годовалого Ратмира няня. Или он проводит время с бабушками и тетями.

«Бабушки с ним практически не проводят время. Няня есть, конечно. Я много работаю сейчас».

Анастасия Решетова

Также звезда отметила, что няня в ее понятии — это вовсе не обслуживающий персонал, как считают некоторые пользователи. «Все, кто на меня работает, — часть команды, семья. К ним отношусь должным образом, с душой», — отметила бывшая возлюбленная рэпера Тимати.

Напомним, что бабушкой годовалого Ратмира Юнусова является мать Тимати, Симона Черноморская. Ранее она не раз отмечала, что никаких проблем в отношениях с Анастасией Решетовой после ее расставания с музыкантом у нее не возникает. Добавим, что Решетова и Тимати объявили об окончании отношений, когда их наследнику еще не исполнилось и годика.

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