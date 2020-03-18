«Алиса расстроилась»: дочь Тимати и Шишковой «лишилась» дня рождения

Тимати недавно стал отцом во второй раз. У рэпера родился сын Ратмир. Возлюбленная артиста Анастасия Решетова очень мечтала именно о мальчике. У Тимати также есть пятилетняя дочка Алиса от прошлых отношений с Аленой Шишковой.

Девочка часто бывает в гостях у папы, ездит с ним на море и уже успела не только познакомиться, но и подружиться с братом. Еще недавно малышка плавала с Ратмиром в бассейне, а теперь она вынуждена соблюдать карантин.

Мама Тимати, Симона Юнусова, которая принимает активное участие в воспитании внучки, сообщила, что девочка расстроена. Вечеринка по случаю ее дня рождения отменена, как и занятия в балетной школе.

«Больше всего Алиса расстроилась, что отменили празднование ее дня рождения и второе — отмена занятий по балету. Для меня это лишний повод задуматься о том, что действительно важно ребенку, несмотря на скепсис некоторых родственников… Вперед, малышка! Эта жизнь только твоя!» — поделилась Юнусова.

Она также опубликовала редкие фото Алисы, на которых она позирует в розовой балетной пачке. Бабушка часто сама отводила внучку на занятия и принимала участие в театрализированных постановках.

В прошлом году родители устроили для дочки роскошный праздник с десятками гостей в стиле «Алисы в стране чудес». Некоторые поклонники считают, что в связи с коронавирусом Тимати и Шишкова могли бы устроить семейный ужин, чтобы не лишать девочку радости.

К слову, Алена не теряет время. Она побывала у парикмахера, обновив цвет волосы. Девушка сделала озорное селфи в лифте. «По фотке ощущение, что не Алисе завтра исполнится шесть лет, а мне», — отметила она. Не исключено, что модель все же устроит небольшую домашнюю вечеринку для наследницы.