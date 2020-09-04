Шоу «Танцы» и новый сезон КВН: что посмотреть в первые выходные осени на ТВ

В субботу на Первом канале — день Валентина Гафта. Но с утра, в 10:15, состоится премьера шоу «Сто один вопрос взрослому», героями которого станут знаменитые певцы, музыканты, артисты и ученые, а вопросы им будут задавать школьники. К 85-летию Валентина Гафта в 15:00 в эфире многосерийный фильм «По ту сторону волков», следом — документальный фильм о звезде «Чужую жизнь играю, как свою». В 17:55 в студии ток-шоу «Пусть говорят» соберутся близкие и друзья Гафта, чтобы рассказать, кем и каким он стал для них.

В субботу продолжение фильма «По ту сторону волков» в 16:00. В 17:50 начинается новый сезон Высшей лиги КВН. Финал музыкального проекта «Три аккорда» стартует в 20:05 с перерывом на итоговый выпуск новостей.

На телеканале «Россия 1» в субботу в 18 часов в программе «Привет, Андрей!» вспоминают композитора, поэта Михаила Танича. Легенде эстрады исполнилось бы в этом сентябре 90 лет. Его песни знает и любит многомиллионная армия поклонников творчества Льва Лещенко, Ларисы Долиной и многих других звезд. В воскресенье на «России 1» — премьера нового сезона шоу «Удивительные люди» в 18:00.

В субботнем эфире телеканала НТВ в 21:20 в гостях у Леры Кудрявцевой на ток-шоу «Секрет на миллион» — супруги Елена и Владимир Пресняковы. Они поведают о тайнах не только их союза, но и семей сына и внука. А в воскресенье в 14:05 в программе «Однажды…» Сергея Майорова — очередная подборка историй из жизни легенд отечественного кинематографа.

На ТНТ в субботу в 11:00 продолжение проекта «Битва дизайнеров». Это уже девятая серия первого подобного творческого проекта телеканала. В 15:30 поклонникам телесериала «Ольга» представится возможность посмотреть премьерный четвертый сезон с начала, с первой и по пятую серии. В 20:00 — второй выпуск шоу «Танцы. Последний сезон».

Субботний эфир на СТС порадует фанатов Вина Дизеля и боевика «Форсаж». С 10:55 и до 21:00 выйдут пять фильмов о популярной автобанде — с четвертого по восьмой. Воскресенье станет долгожданным днем для любителей комиксов. В 19:35 в эфире «Веном» с Томом Харди в главной роли, а в 21:40 — «Человек из стали», новая история про Супермена с актером Генри Кавиллом.