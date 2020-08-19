«Слов нет»: 64-летняя Лариса Долина в платье-рубашке оверсайз предстала на публике

Лариса Долина является популярной джазовой певицей. Ее вокальными данными восхищаются не только в России, но и США. Однако артистка редко появляется на публике. Самоизоляцию она переждала на даче с дочкой Ангелиной и внучкой Александрой. Также певица продолжала общаться со студентами МГИКа, где преподает на кафедре эстрадно-джазового пения. После окончания карантина звезда провела время в Сочи с семьей, а теперь приступила к работе.

На новом фото, которым поделилась дочка артистки, Долина предстала на сцене с музыкантами. Она была облачена в белое платье-рубашку оверсайз. 64-летнюю певицу едва узнали некоторые поклонники, так как ей сделали макияж с акцентом на губы, а также нарастили длинные волосы. Лариса Александровна выглядела очень молодо. По всей видимости, она готовит всем сюрприз.

«Ох, что скоро будет ребятааааа! Слов нет, Натуся. Пока больше ничего не могу сказать, но пушку ждите, как жду ее я», — написала Ангелина.

Певица поразила своим преображением многих поклонников. Они одарили звезду комплиментами. «Лариса Александровна неотразима, просто красавица, как и всегда», «Лариса Александровна божественна», «Макияж просто бомба», «Воооооооу! Боги мои, держите меня! Линочка, спасибо, что делитесь с нами прекрасными новостями, заинтриговала. Ох, ну Лариса Александровна просто неотразима!», «Просто глаз не оторвать! Хочется любоваться и любоваться!» — прокомментировали пост подписчики.