Лера Кудрявцева о новом выпуске «Секрета на миллион»: «Пресняковы готовы рассказать правду»

5 сентября в 21:30 в студии ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ окажутся супруги Елена и Владимир Пресняковы. Они расскажут, как сохраняют любовь на протяжении пятидесяти лет, вспомнят, как вытаскивали любимого сына с самого дна, и поделятся радостным событием: совсем скоро у них родится внук или внучка!

Крепкая семья, в которой царит любовь, — это не большая удача, а большой труд. Нет ничего проще, чем разбежаться, крупно поссорившись, и найти более покладистого партнера. Чтобы сохранить семью, нужно уметь слушать любимого человека и иногда идти на компромисс. А ссоры случаются в любой семье — ведь все мы живые люди.

«Я же тебе хотела угодить, Господи!» — смеется Елена, вспоминая одну из ссор, а Владимир довольно улыбается в усы.

Однако если между супругами редко случались такие разногласия, чтобы дело дошло до развода, то любимый сын Владимир иногда заставлял их понервничать.

«Нам было так за Вову обидно!» — говорят супруги, вспоминая не лучший период в жизни их сына, когда у него были проблемы с алкоголем.

Впрочем, эти проблемы давно в прошлом. Владимир Пресняков –младший — примерный семьянин и любящий отец. Кстати, совсем скоро он станет папой в третий раз: его жена Наталья ждет ребенка.

«Наташа все время присылала нам, как у зеркальца стоит бочком», — улыбаются Пресняковы, вспоминая, как следили за беременностью Натальи в самом начале.

На вопрос о якобы грядущем разводе Пугачевой и Галкина только отмахиваются: мол, ерунда это все.

«Это вообще шок», ­— смеются Пресняковы, и верить, конечно, стоит им, а не журналистам.

Этим людям вообще очень хочется верить. Они столько лет в шоу-бизнесе, но остались удивительно искренними и настоящими. Такое редко бывает. Я, кстати, удивилась, что семейным бюджетом заведует Елена, а не Владимир.

«Да, Лена больше меня зарабатывает», — пожимает плечами Владимир, и видно, что это его ничуть не задевает.

В этой удивительной семье не приживаются ссоры и скандалы. Иногда подводит здоровье — но это время от времени случается с каждым из нас. Так, однажды врачи сильно напугали Елену своими прогнозами…

«Такие мысли были: вдруг это, а вдруг то. Может, завещание написать?» ­— вспоминает Елена.

К счастью, все обошлось. И если бы не один секрет, который пара скрывает от всех очень много лет, жизнь Пресняковых можно было бы назвать идеальной… Согласятся ли супруги на откровенный разговор об очень личном? Или же сочтут, что время этой тайны еще не пришло? Решать только им. Но если они все же решатся — вы узнаете обо всем первыми, включив телеканал НТВ 5 сентября в 21:30.