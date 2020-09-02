Лежачий больной: Ольга Остроумова рассказала о состоянии Валентина Гафта

Валентин Гафт отметит свое 85-летие 2 сентября в узком семейном круге. Сейчас он находится на даче, где за ним присматривают супруга Ольга Остроумова и помощница по дому. Она рассказала «Собеседнику», что друзья будут приходить с поздравлениями по одному, потому что народного артиста раздражают шумные компании.

Остроумова подтвердила давние слухи, Гафт действительно перестал разговаривать, но все понимает. Иногда что-то может прошептать губами, родные уже научились понимать актера. Большую часть времени Валентин проводит в постели, на свежий воздух его вывозят в инвалидном кресле.

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В «Современнике» рассказывали, что Гафта так покосила смерть его коллеги Нины Дорошиной в апреле 2019 года. С ней он играл в спектаклях на протяжении многих лет.