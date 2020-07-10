Комната мечты за 8 часов: на ТНТ стартует шоу про ремонт «Битва дизайнеров»

11 июля на канале ТНТ выходит новое шоу о ремонте «Битва дизайнеров». Суть проекта заключается в том, что мастера интерьеров со всей страны будут демонстрировать свои таланты в условиях ограниченных времени и средств.

Для примера, в первом выпуске участникам придется превратить помещение площадью в 5 квадратных метров в комнату мечты любой девочки. На это дается 8 часов и 70 тысяч рублей. Оценивать результат будут не только ведущий, но и придирчивые юные близняшки.

Кстати, вести программу будет финалист шоу «Замуж за Бузову» Валентин Коробков, у которого имеется свой бизнес в сфере строительства и ремонта.

«Предложение поучаствовать в шоу «Битва дизайнеров» стало для меня неожиданным: я не планировал возвращаться в телевизор, стал далек от публичной жизни и даже от социальных сетей и был полностью сконцентрирован на работе в своей строительной компании. Но когда продюсеры рассказали мне, что проект будет о ремонте и дизайне, я практически без раздумий согласился», — поделился Коробков.

В первом выпуске зрителей ждут необычные решения от дизайнеров и даже первая производственная травма на проекте, что показывает: происходящее на экране — постановка. Когда участники доберутся до ремонта реальных квартир, недовольство или восхищение хозяев жилища будут настоящими.

Кстати, победитель шоу получит место ведущего на ТНТ, а значит, и большую популярность.

Первый выпуск шоу «Битва дизайнеров» смотрите 11 июля в 11:00 на канале ТНТ.