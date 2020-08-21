День памяти Олега Табакова и тайны Алексея Нилова: что покажут по ТВ в выходные

В субботу, 22 августа, на Первом канале – день памяти Олега Табакова, которому 17 августа исполнилось бы 85 лет. О легендарном мэтре театра и кино покажут два документальных фильма – в 10-15 «Олег Табаков. Все, что останется после тебя…» и в 17-05 «Олег Табаков и его «цыплята табака». В 18-00 в программе «Сегодня вечером» соберутся родные, друзья и коллеги, чтобы вспомнить, каким для них был знаменитый актер и режиссер.

В воскресенье на Первом – финал шоу «Русский ниндзя». 19 сильнейших поборются за звание самого-самого, имя которого зрители узнают в 17-20. Главный приз – 5 млн рублей достанется только одному. Вечерний эфир продолжит новый сезон развлекательной игры «КВН. Премьер-лига» в 23-30.

На телеканале «Россия 1» в субботу в 11-30 – юмористическая программа Юрия Стоянова «100ЯНОВ». В 18-00 в программе «Привет, Андрей!» знаменитая актриса советского кинематографа Евгения Симонова. В воскресном эфире с 11-30 до 20-00 сериал «Замок из песка».

На НТВ в субботу в гостях у Леры Кудрявцевой на шоу «Секрет на миллион» – актер Алексей Нилов. Как «капитан Ларин» спился до белой горячки, кто помог ему выкарабкаться со дна, и как повлияла на него клиническая смерть – он расскажет в 20-10. В воскресенье в 14-00 в программе Сергея Майорова «Однажды…» — одно из последних интервью с Валентиной Легкоступовой. Знаменитую артистку похоронили накануне, но осознание утраты еще долго будет идти к тем, кому она была дорога – ее близким, родным, коллегам и поклонникам.

На ТНТ в субботу – продолжение шоу «Битва дизайнеров» в 11-00. С 13 часов в эфире – сериал «Война семей» с 1 по 12 серию первого сезона. В воскресенье – уже ставший традиционным день Comedy Club, с 12 до 19 часов.

На СТС в субботу у экранов ждут всю семью. В эфире – все части комедийного фэнтези «Ночь в музее» с Беном Стиллером: в 14-40 «Ночь в музее», в 16-55 «Ночь в музее-2», в 19-00 «Ночь в музее. Секрет гробницы». А в 21-00 фантастика «Джон Картер».

В воскресном утреннем блоке – премьера нового мейковер-шоу «Рогов в деле». В 9 утра стилист Александр Рогов не просто переоденет героиню программы, но и копнет глубже – справиться с жизненными трудностями, перешагнуть через обиды или обезвредить призраки прошлого девушкам поможет целая команда из психологов, косметологов, дизайнеров. «Хочу новую жизнь подарить, а не новое платье» — девиз передачи, сформулированный Роговым.