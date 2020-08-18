«Сразу загар ярче!»: Кудрявцева по совету Васильева предстала в юбке плиссе цвета фломастеров и трендовой футболке

Лера Кудрявцева этим летом уже дважды успела отдохнуть на море. Первый свой отпуск она провела в Адлере, второй – в Турции. Как и беременная Наталья Подольская, а также Оксана Самойлова с мужем Джиганом, ведущая остановила свой выбор на пятизвездочном отеле в Белеке. Этот курорт на Средиземном море считается одним из самых дорогих и комфортных.

На юг 49-летняя звезда вновь прибыла с двухлетней дочкой Машенькой без 32-летнего мужа Игоря Макарова. За неделю курортного рая Лера успела хорошенько загореть. Шикарный оттенок кожи Кудрявцева подчеркнула ярким нарядом в зеленых тонах. Она выбрала юбку-плиссе актуального оттенка фломастеров, на который советовал обратить внимание Александр Васильев в одном из выпусков Модного приговора». А также стильную футболку с подплечниками цвета свежей травы. О том, что этот тон крайне актуален нынешним летом ранее рассказывал тренд-аналитик московского ЦУМа Максим Зарипов.

«Какой же красивый зеленый цвет! Сразу загар ярче стал!», «Ого! Вот это наряд. Очень стильный образ!», «Лера, помолодела, посвежела, как всегда выглядишь замечательно», — прокомментировали образ теледивы ее фолловеры.

Кстати, ранее тренд на одежду цвета фломастеров поддержала другая звезда – Виктория Боня. Она приобрела спортивный костюм оверсайз.