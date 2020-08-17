Кому достанется наследство Валентины Легкоступовой

Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа. Ей было 54 года. Смерть певицы стала настоящим шоком не только для родных, но и для друзей, и знакомых. Одни винят в том, что с ней произошло, мужа Юрия Фирсова. Следствие придерживается версии, что Валентина все-таки сама упала в ванне и сильно ударилась. Эта травма стала роковой. Она скончалась в реанимации, не приходя в сознание.

Как сообщает «Радио Комсомольская правда», в собственности у певицы есть квартира в Москве и риэлторский бизнес. А вот двухэтажную виллу на Канарах, где прожила почти пять лет до возвращения в Россию, продала три года назад. Тогда она приехала спасать отца от смертельной болезни, но не спасла. Близкие Легкоступовой опасаются, что имуществом может завладеть Юрий Фирсов, ведь у него есть на это право. Кроме него в наследниках артистки значатся престарелая мать, дочь Анэтта и сын Матвей.

Анэтта Бриль, которой сейчас 29 лет, подарила Легкоступовой двух внучек. Сына Матвея певица родила во втором браке, сейчас ему только 19. Кстати, со вторым мужем продюсером Алексеем Григорьевым Легкоступова рассталась по-хорошему. 72-летняя мама живет в Феодосии.

Фирсов покорил Легкоступову своим увлечением. Яхтсмен, мастер спорта международного класса давно положил глаз на артистку. Сначала переписывались в социальных сетях. Юрий приглашал Валентину на регату, но она отказывалась, аргументируя ответ морской болезнью. А потом вдруг решилась и полетела к нему Турцию, где стояли яхты. А недавно в одной из программ призналась, что это была любовь с первого взгляда. Может быть, поэтому и не составляла брачный договор, когда в июле 2020 вступила в третий брак. Кстати, у 57-летнего Юрия Фирсова тоже была семья. Свою недвижимость при разводе он оставил бывшей супруге и несовершеннолетней дочери.

Родные надеются, что последний муж Легкоступовой все-таки не будет претендовать на ее наследство. Кстати, когда с Легкоступовой произошло несчастье, первым выступил Матвей. По его словам, все случилось по вине Фирсова, так как он хотел завладеть московской квартирой певицы.