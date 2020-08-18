«Это супермодно!»: Рогов одел героиню шоу в стиле «колор блокинг», выбрав одежду разного цвета

Александр Рогов запустил новый проект на СТС «Рогов в деле», как сообщают его создатели – суть шоу та же, что и у прежней программы стилиста «Рогов в городе».

Он будет также преображать женщин, но без переездов. Кроме того, добавится нечто новое – теперь жизнь девушек начнет меняться не только внешне, но и внутренне, ведь теперь к работе подключатся психологи, диетологи и даже дизайнеры интерьеров (если убогая обстановка давит на внутренний мир героини).

Первой героиней программы Рогова стала красавица-Диана, которая разочаровалась в себе, как в женщине после тяжелой борьбы с раком. Она считает, что теперь не выглядит привлекательно, а ее муж относится к ней, как к подруге. Александр подарил влюбленным спа-отдых, беседу с психологом и преобразил героиню. Результат на лицо – девушка выглядит восхитительно!

«Комплект для Дианы я составил, используя мой любимый прием «колор блокинг». Это сочетание нескольких контрастных вещей разных цветов. Здесь и желтый, и салатовый, и лавандовый, и оранжевый. Такой яркой Диана точно никогда не была!» — рассказал Рогов.

Увидев девушку в этом комплекте он не смог сдержать эмоций. «Диана, ты просто другой человек!» — воскликнул он.

«Это я? Это не я!» — удивилась в ответ участница шоу.

«Как красиво! Это супермодно! Это суперярко! Это суперсвежо!» — продолжил восхищаться фэшн-эксперт.