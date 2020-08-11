«Все, что останется после тебя»: Первый канал покажет фильм о наследии Олега Табакова

К годовщине со дня рождения талантливого актера зрители узнают, как сегодня живут его жены и дети.

22 августа — к 85-летию со дня рождения блистательного Олега Табакова — Первый канал покажет документальный фильм об актере. Картина расскажет о большом наследстве, которое оставил после себя мэтр отечественной сцены: его театре, семье, учениках. Проект символично называется «Олег Табаков. Все, что останется после тебя».

Вдова актера Марина Зудина редко общается с журналистами, для этого фильма она дала свое первое телевизионное интервью за последние два года. Женщина откровенно рассказала о множестве фактов своей семейной жизни: чувствует ли она себя разлучницей, и чем ей пришлось пожертвовать ради любви.

Новый худрук знаменитой «Табакерки» Владимир Машков устроил журналистам экскурсию по театру, в ходе которой не обошлось и без обсуждения проблемных вопросов. Например, почему младший сын Табакова Павел больше не работает в детище своего отца. В фильме дадут высказаться и ему, и Машкову.

В картине расскажут о судьбах всех детей знаменитого актера. Особый акцент сделают на его младшей дочери Маше, которой сегодня 14 лет. Для этого проекта она дала телевизионщикам свое первое самостоятельное интервью. Девочка рассказала, на кого она больше похожа, кто в ее семье был главным, и кем она хочет стать в будущем.

Напомним, Олега Табакова не стало 12 марта 2018 года. Одной из его последних ролей в театре стал умирающий от рака персонаж в спектакле «Юбилей ювелира». Актер как будто публично признавался, что страдает от того же диагноза. При этом постановка больше года шла с постоянными аншлагами.

В фильме «Олег Табаков. Все, что останется после тебя» также задействованы Андрей Смоляков, Сергей Безруков, Анна Чиповская, Михаил Швыдкой, Евгений Миронов, Константин Хабенский, Дарья Мороз и другие знаменитые актеры.

Премьера — 22 августа в 10:15 на Первом канале.