Финал «Холостяка» и «Танцев со звездами»: что посмотреть в эти выходные по ТВ

Майский уикенд окажется богат на премьеры, среди которых дачный проект и новое реалити о выживании на необитаемом острове.

На Первом канале в субботу, 23 мая, в 10:05 выйдет документальный фильм про Эльдара Рязанова «Весь юмор я потратил на кино». Легендарный советский режиссер виртуозно снимал и комедии, и драмы. Особое внимание он уделял любовной линии – всегда разной, забавной ли, трагической, но неизменно пронзительной. Кто же стал музой Рязанова? Все, кто знал режиссера, указывают на вторую жену Рязанова, Нину Скуйбину. Какими были настоящие отношения между супругами?

В 13:40 состоится премьера программы «На дачу!», а в 18:15 у Максима Галкина в гостях на передаче «Сегодня вечером» — легендарная Надежда Бабкина. Звезда откровенно расскажет о сложном периоде, который ей пришлось пережить, — борьбе с коронавирусом.

В воскресенье в 13:40 премьерный выпуск проекта «На дачу!» с Ларисой Гузеевой. А сразу после – несравненная Надежда Румянцева в комедии «Королева бензоколонки». Затем фильм о Дмитрии Харатьяне и его юбилейный концерт (в 16:15 и 17:25 соответственно). А в 22:00 — вторая игра летней серии «Что? Где? Когда?» с участием команды Андрея Козлова (для регионов с московским временем).

На телеканале «Россия 1» в субботу в 18:00 на программе «Привет, Андрей!» снова музыкально и тепло. В этот раз Малахов со звездными гостями будет вспоминать фестиваль «Песня года» в 80-е годы. Среди участников шоу — Ирина Грибулина, Азиза, Игорь Корнелюк, Ангелина Вовк, Алексей Глызин, Ольга Зарубина и другие.

А в воскресенье — грандиозный финал телепроекта «Танцы со звездами». Кто получит звание самой танцевальной и ритмичной пары, телезрители смогут узнать, если включат канал в 17:20.

В субботу на СТС – день фантастики и приключений для всей семьи. В 10:55 боевик «Возвращение супермена», в 13:55 – «Бегущий в лабиринте. Испытание огнем», а в 16:20 – «Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти». Продолжит телевечер забавный мультфильм «Смолфут» в 19:10.

На телеканале НТВ в субботу вечером Лера Кудрявцева в студии ток-шоу «Секрет на миллион» встречает братьев Запашных. Знаменитые дрессировщики, оказавшиеся снова в центре скандала, готовы признаться в том, что может разрушить из репутацию.

В субботу, 23 мая, на ТНТ – премьера нового реалити-шоу «Остров героев». Восемь медийных персон попадут в первобытные условия и станут современными робинзонами. Кто сойдет с дистанции и окажется слабаком, а кому из них удастся доказать, что покорить природу необитаемого острова не так сложно, телезрители смогут наблюдать по субботам, в 19:00.

В воскресенье, в 19:00 новая серия проекта «Солдатки», а после — заключительный выпуск шоу «Холостяк». За сердце стоматолога Криворотова сразятся Лиза Адаменко и Барбара Пино. Кто из них получит кольцо и сердце Антона, узнаете в 20:30.