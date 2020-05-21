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Звездный гость

«Мы в гостях, а я практически раздета»: Гузеева показала съемки нового проекта «На даче»

Ведущая сделала анонс в личном блоге.

«Мы в гостях, а я практически раздета»: Гузеева показала съемки нового проекта «На даче»
Лариса Гузеева. Кадр из программы "Давай поженимся"

Лариса Гузеева сообщила, что участвует в новом проекте под названием «На даче». Подробностей звезда не разглашала, однако продемонстрировала в Сети видео с первых дней съемок.

В кадре ведущая вместе со съемочной группой приехала к кому-то на дачу. Судя по всему, хозяин имения будет делиться по ТВ своими фирменными рецептами, поскольку на столе были разложены продукты. Правда, немного подкачала погода – пошел сильный дождь. Впрочем, съемочную группу это не сильно смутило: надев плащи и достав зонты, телевизионщики продолжили работу.

Новое шоу. Фото
Съемки нового шоу с участием Гузеевой. Фото https://www.instagram.com/_larisa_guzeeva_/

«Мы в гостях, а я практически раздета. Холод собачий!» — посетовала Лариса Гузеева.

Ранее мы писали о реакции телеведущей на сюрприз одной из невест программы «Давай поженимся!». Она не смогла сдержать эмоций, увидев, как девушка оседлала своего потенциального жениха.

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