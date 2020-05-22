Кудрявцева сдала тест на антитела к коронавирусу

Телеведущая сообщила, что подобную процедуру проходит регулярно. В очередной раз она захотела проверить свой статус.

После того, как в России вспыхнула эпидемия коронавируса, в числе заболевших одними из первых оказались звезды шоу-бизнеса. Например, массовые мероприятия и встречи, съемки и кастинги – все это подвергает риску селебрити. Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Стас Михайлов, Татьяна Навка – эти и многие другие знаменитости уже столкнулись с болезнью и предупреждают о необходимости беречь и защищать себя.

Телеведущая Лера Кудрявцева по долгу службы тоже не полностью в самоизоляции. Знаменитая блондинка ездит на съемки, а потому исключить контакты с людьми не имеет возможности. Звезда решила проверить, не переболела ли она коронавирусом бессимптомно. Для этого она провела тест на антитела, показав весь процесс в своем Instagram.

«Тест за 15 минут. В домашних условиях можно самим сделать тест на Covid19 и антитела», — подписала видео Кудрявцева.

Она показала, какие манипуляции нужно провести, чтобы узнать свой статус. В итоге тест показал отрицательный результат – Кудрявцева не болеет и еще не встречалась с коронавирусом.