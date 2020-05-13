Контент или жизнь: восемь блогеров будут бороться за выживание в новом реалити

На необитаемой земле, полной различных опасностей, жутких гадов и насекомых, без воды и еды – восьми известным блогерам Рунета: Нелли Ермолаевой, Владимиру Маркони, Тамаре Турава, Евгении Искандаровой, Сергею Косенко, Ирине Пинчук, Руслану Соколовскому и Никите Atikin — предстоит испытать себя в новом психологическом реалити-шоу. Куда уж там до лайков и селфи, если голод будет мешать сосредоточиться на главном – как выжить и дойти до конца.

На «Остров героев» можно взять с собой только одну вещь из цивилизованного мира. И лучше, чтобы это был не смартфон – вряд ли лайки подписчиков накормят блогера в необитаемом месте. Известно, что экс-звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева взяла с собой кастрюлю. Пригодится ли она ей, если добыть еду и развести огонь окажется не так просто?

На протяжении 40 дней участники будут проходить сложнейшие испытания на выносливость и получать за них жемчужины – главную валюту острова. На них можно купить воды, еды, спасти от вылета другого участника. В финале победит тот, у кого окажется самое большое количество жемчужин.

Кстати, у каждого из героев шоу будет камера Go Prо, с помощью которой они смогут сделать уникальный контент для своего блога.

Премьера шоу «Остров героев» 23 мая в 19-00 на телеканале ТНТ, ведущим телепроекта стал Таир Мамедов.