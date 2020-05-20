Выздоровевших Бабкину и Васильева встречали на «Модном приговоре» цветами

Для этого даже специально прервали эфир.

Надежда Бабкина и Александр Васильев после перенесенного недуга вернулись в строй. Ведущие вновь появились на «Модном приговоре» посвежевшими и похорошевшими. Их с восторгом встречали у экранов не только зрители и поклонники, но и съемочная группа.

В начале программы один из режиссеров шоу неожиданно прервал приветствие Александра Васильева словами:

«Я прошу прощения, прежде, чем мы начнем программу, мы хотим поздравить наших ведущих с возвращением после тяжелой болезни. Цветы в студию»!

Этот сюрприз искренне растрогал Надежду Бабкину, которая с восторгом захлопала в ладоши и засмеялась. «Все эти дни я наблюдала за программой. Мне было так любопытно! Все мои родные! Ну замечательно, дело-то делается, караван идет», — сказала «казачка Надя».

Васильев тоже не стал скрывать, что счастлив вернуться на шоу, а подарок в виде букета вдохновил его дополнительно. Ведущие не забыли поблагодарить Эвелину Хромченко, которая все это время появлялась в эфире передачи.

Напомним, Александр Васильев переболел двусторонней пневмонией, у Надежды Бабкиной был обнаружен коронавирус на фоне которого воспалились легкие. И если историк моды вылечился относительно просто от своего недуга, певица пролежала в клинике месяц, пережив медикаментозную кому.