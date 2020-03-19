«Не надо! Не надо!»: Ургант чуть не умер со смеху, глядя на «МойдодырЧеллендж» Гудкова

Уже по традиции очередная программа «Вечерний Ургант» на Первом канале уделила львиную долю своего времени проблематике коронавируса.
Ведущий шоу связался по скайпу с Юлией Пересильд, которая рассказала, как ей живется на добровольном карантине в одной из калужских деревень. Здесь девушка поселилась вместе с двумя дочками. Она много читает и отдыхает, но испытывает небольшие трудности с продуктами – в местных магазинах нет гречки.
На свежем воздухе артистка даже похорошела. Ее подписчица в Instagram певица Вера Брежнева отпустила по этому поводу изысканный комплимент.
Заявил о себе в теме коронавируса и соведущий «Вечернего Урганта» Александр Гудков, харизматично проведя мастер-класс для телезрителей. Его презентация была настолько артистичной и уморительной, что Иван Ургант просто умер со смеху. А потом и вовсе взмолился: «Не надо! Не надо!»
«Представляем #МойдодырЧеллендж от @gudokgudok. Попробуйте его повторить: мойте руки под любую музыку, главное – делайте это ритмично!» — предложили администраторы аккаунта программы «Вечерний Ургант» в Instagram.
Ранее мы писали о других забавных челленджах, в которых приняли участие певица Анна Седокова, а также Юлия Пересильд.