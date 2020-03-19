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«Не надо! Не надо!»: Ургант чуть не умер со смеху, глядя на «МойдодырЧеллендж» Гудкова

Артист дал мастер-класс, как нужно соблюдать гигиену во время эпидемии коронавируса.

«Не надо! Не надо!»: Ургант чуть не умер со смеху, глядя на «МойдодырЧеллендж» Гудкова
Иван Ургант. Кадр из «Вечернего Урганта»/ Первый канал

Уже по традиции очередная программа «Вечерний Ургант» на Первом канале уделила львиную долю своего времени проблематике коронавируса.

Ведущий шоу связался по скайпу с Юлией Пересильд, которая рассказала, как ей живется на добровольном карантине в одной из калужских деревень. Здесь девушка поселилась вместе с двумя дочками. Она много читает и отдыхает, но испытывает небольшие трудности с продуктами – в местных магазинах нет гречки.

На свежем воздухе артистка даже похорошела. Ее подписчица в Instagram певица Вера Брежнева отпустила по этому поводу изысканный комплимент.

Заявил о себе в теме коронавируса и соведущий «Вечернего Урганта» Александр Гудков, харизматично проведя мастер-класс для телезрителей. Его презентация была настолько артистичной и уморительной, что Иван Ургант просто умер со смеху. А потом и вовсе взмолился: «Не надо! Не надо!»

«Представляем #МойдодырЧеллендж от @gudokgudok. Попробуйте его повторить: мойте руки под любую музыку, главное – делайте это ритмично!» — предложили администраторы аккаунта программы «Вечерний Ургант» в Instagram.

Ранее мы писали о других забавных челленджах, в которых приняли участие певица Анна Седокова, а также Юлия Пересильд.

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"Вечерний Ургант"Александр ГудковАнна СедоковаИван УрганткоронавирусКоронавирус: последние новостиЮлия Пересильд
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