Седокова харизматично станцевала с «пухляшом», поддержав челлендж в поддержку Little Big

Произошло это на записи шоу «Квартира 69».

Анна Седокова решила принять участие в челлендже в поддержку Little Big на «Евровидении». В настоящее время россияне активно выкладывают в Сеть видео с фирменными движениями артистов из клипа на песню Uno, обозначая его хештегом #unovisionchallenge.

Певицу на записи ее нового шоу «Квартира 69» навестил танцовщик Дмитрий Красилов. Вместе они харизматично изобразили знакомые простые движения.

Кстати, не смогла пройти мимо такого челленджа и группа «На-На», отметившаяся в Instagram своей версией танца.

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Ранее мы писали о другом челлендже, который поддержала Надежда Бабкина и Иван Ургант. Артистка и ведущий переоделись в танце, следуя примеру других тиктокеров. Многие остались в восторге!