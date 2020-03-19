Вера Брежнева отпустила изысканный комплимент актрисе Юлии Пересильд

Юлия Пересильд, как и многие московские актеры, оказалась временно без работы из-за закрытия театров во время эпидемии коронавируса. Чтобы скоротать время, звезда «Битвы за Севастополь» и «Есенина» отправилась на самоизоляцию в калужскую деревню. Естественно, прихватив с собой детей.

Судя по всему, сельский воздух и расслабленное состояние благотворно сказались на внешнем виде 35-летней артистки.

В Instagram Пересильд вместе с дочками Аней и Машей поддержала челлендж в поддержку Little Big, станцевав под песню Uno. Свежий отдохнувший вид актрисы и ее естественное лицо без макияжа привлекли внимание Веры Брежневой, которая не смогла удержаться и оставила изысканный комплимент под роликом.

«Дети, а где ваша мама?» — спросила она в комментариях, намекая на моложавость Пересильд.

Отметим, что в челлендже также приняла участие Анна Седокова, станцевав на пару с Дмитрием Красиловым. Но, увы, российский коллектив Little Big пока не нуждается в поддержке на «Евровидении», поскольку фестиваль перенесли на следующий год. Харизматичный танцор прокомментировал этот печальный факт весьма философски, мы писали об этом ранее.