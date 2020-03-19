«Гречки нет»: Юлия Пересильд засела на карантин в калужской деревне

Из-за пандемии коронавируса в Москве закрыли театры и запретили проведение массовых мероприятий. Поэтому многочисленные артисты фактически остались без работы.

Ведущая актриса Московского драматического театра на Малой Бронной, звезда «Битвы за Севастополь» и «Есенина» Юлия Пересильд решила период эпидемии скоротать в калужской деревне. Сюда она перебралась вместе с двумя дочками от режиссера Алексея Учителя: 10-летней Аней и 7-летней Машей.

Иван Ургант во время эфира вечернего шоу на Первом канале связался с ней по скайпу. Актриса рассказала, что ей довольно сложно распланировать свой день, поскольку вынужденное безделье оказалось для нее непривычным. Много времени они с дочками уделяют чтению – не меньше часа в день. При этому уговаривать наследниц приходится по два часа.

А еще звезда пожаловалась на недостаток продуктов.