Иван Ургант высмеял брови Джигана в шутке про коронавирус

В своем вечернем шоу ведущий дал рекомендации о том, чем заняться во время карантина.

Иван Ургант уже классически начал свое вечернее шоу на Первом канале с шуток про коронавирус. Ведущий предложил зрителям во время карантина сделать то, что они никогда не делали.

Например, позвонить родителям и научить их пользоваться whatsapp, наконец-то прочитать смс от МЧС о плохой погоде, убрать зимние вещи с велотренажера и повесить на него весенние, послушать старые песни Александра Иванова, выкинуть хлам из дома и старых позвать друзей.

Не оставил в стороне ведущий и такую обсуждаемую тему, как поведение Джигана в период его попадания в американский рехаб. Напомним, рэпер удалил с лица всю растительность, когда лег в клинику. Вдохновившись этим поступком, Иван предложил во время самоизоляции сесть напротив зеркала и наблюдать, как отрастают брови.

«Это конкретно для Джигана», — подчеркнул журналист.

Напомним, ранее мы писали о жизни рэпера после его возвращения домой. А также о том, как российские звезды поддержали его жену Оксану Самойлову в семейном конфликте.