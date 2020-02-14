Мы их запомнили: лучшие песни первых шести сезонов проекта «Голос. Дети»

На Первом канале уже в эту пятницу, 14 февраля, стартует новый, седьмой по счету, сезон популярного вокального телепроекта «Голос. Дети». В этом сезоне зрители вновь откроют для себя немало юных талантов и увидят, как засверкают эти неограненные алмазы в руках талантливых наставников — Полины Гагариной, Басты и Валерия Меладзе.

Напомним, что шестой сезон проекта закончился большим скандалом — вопреки прогнозам, победу в нем одержал вовсе не 10-летний Ержан Максим из Казахстана, а дочь певицы Алсу — Микелла Абрамова.

Отреагировав на волну критики со стороны телезрителей, Первый канал организовал проверку результатов зрительского голосования, которая показала, что огромное количество СМС-сообщений в пользу Микеллы было отправлено с «левых» SIM-карт.

Поспешив восстановить справедливость, организаторы конкурса провели новый финал и объявили победителями всех девятерых участников.

Мы надеемся, что новый сезон «Голос. Дети» будет наполнен исключительно приятными сюрпризами. А перед его началом предлагаем вам вспомнить записи выступлений талантливых и харизматичных участников предыдущих сезонов.

Алиса Кожикина. «Simply the best»

(1 сезон, финал)

Те, кто следил за самым первым сезоном шоу «Голос. Дети», увидели Алису Кожикину и сразу поняли, что она рождена для сцены. Эта девочка уже тогда, в свои 10 лет, обладала хорошо поставленным голосом, способным выдавать самые разные драматические оттенки. Хит Тины Тернер она исполнила так, как сможет это сделать далеко не каждая взрослая певица.

Сабина Мустаева. «Путь»

(2 сезон, слепые прослушивания)

Возвращаясь к выступлениям Сабины Мустаевой и других ярких участников разных сезонов «Голос. Дети», поклонники проекта отмечают, что у Димы Билана имеется особое чутье на таланты. Этот наставник с первых нот может распознать будущую звезду и поворачивается к ней без особых колебаний. В случае с Сабиной Мустаевой Дима тоже не ошибся и его ученица стала победительницей этого сезона.

Эдуард Редико. «Опера № 2»

(2 сезон, слепые прослушивания)

Вероятно, соседи юного певца Эдуарда Редико были просто счастливы, когда он долгими часами готовился к своему выступлению на Первом канале, распевая песню из репертуара Витаса. У парня все получилось — во втором сезоне «Голос. Дети» он вошел в число финалистов, но уступил Сабине Мустаевой.

Данил Плужников. «Нас бьют, мы летаем»

(3 сезон, финал)

Во время финального выступления Данила Плужникова на проекте «Голос. Дети» даже самые черствые телезрители плакали перед экранами своих телевизоров. По их мнению, в исполнении этого мальчика песня получилась куда более сильной, чем у Аллы Пугачевой.

«Слезы неуправляемо льются ручьем. Не слезы сострадания, а слезы радости за парня. За то, что, несмотря ни на что, благодаря своему таланту, он вышел на сцену и так здорово спел. Более эмоционального и так теребящего душу исполнения этой песни я не слышал», — пишет в комментариях к этой песне один из поклонников Данила.

В третьем сезоне Плужников, наставником которого был Дима Билан, стал победителем.

Ярослава Дегтярёва. «Кукушка»

(3 сезон, слепые прослушивания)

Семилетняя Ярослава на слепых прослушиваниях спела песню Виктора Цоя. Спела так, будто прожила долгую жизнь и поняла суть многих вещей. Жаль, что Цой не дожил до этого дня — он наверняка оценил бы это талантливое выступление маленькой девочки.

Ярослава вместе с Машей Панюковой и Данилом Плужниковым прошли в финал от команды Билана, а победителем проекта стал Данил.

Елизавета Качурак. «Молитва»

(4 сезон, финал)

Елизавете на момент участия в «Голос. Дети» было 13 лет. Но песню «Молитва» Людмилы Гурченко, написанную в 1996 году Анатолием Доровских, она спела очень эмоционально и артистично, прожив эти минуты как мать, которая поет для своего сына. Возможно, из Лизы может выйти не только певица, но и превосходная актриса.

Рутгер Гарехт. «Я милого узнаю по походке»

(5 сезон, слепые прослушивания)

Забавного мальчишку по имени Рутгер кто-то сравнивал с Сергеем Безруковым, кто-то — с Есениным, кому-то он казался похожим на Тома Сойера. Как бы то ни было, на сцене телепроекта он продемонстрировал не только потрясающие вокальные данные, но и актерский талант.

Олеся Машейко. «Грею счастье»

(5 сезон, слепые прослушивания)

Олеся Машейко из Казани приехала на проект с песней Ёлки «Грею счастье». Зрителей очень тронула фраза «глаза мои завязаны, но я все вижу», ведь Олеся как никто другой знает, что такое — жизнь с «завязанными» глазами — она не видит. Наставником Олеси на проекте стал Валерий Меладзе.

Ержан Максим. «Adagio»

(6 сезон, финал)

В финале шестого сезона Ержан пел на английском песню Лары Фабиан «Adagio». Сложную для исполнения песню певец из Казахстана исполнил действительно с душой, и никто из его фанатов не сомневался, что в зрительском голосовании он окажется лидером.

Когда этого не произошло, люди начали подниматься и говорить о жуткой несправедливости. Мальчик при этом стал буквально народным героем. «Лучше проиграть, как Ержан, чем выиграть, как Микелла», — писали огорченные зрители в соцсетях.

Роберт Багратян. «The Show Must Go On»

(6 сезон, слепые прослушивания)

Выбранная Робертом песня «The Show Must Go On» входила в последнюю пластинку группы Queen, выпущенную при жизни Фредди Меркьюри. Спустя месяц после ее выхода Фредди сообщил миру о своей болезни, а еще через сутки его не стало. Роберт спел ее артистично и очень по-взрослому, а потому неудивительно, что наставники повернулись к этому юному певцу.

Нино Чеснер. «Вечная любовь» и «Padam… padam…»

(6 сезон, финал)

8-летняя Нино Чеснер в финале шестого сезона проекта исполнила песни «Вечная любовь» Шарля Азнавура и «Padam… padam…» Эдит Пиаф. Девочку, обладающую не по возрасту ярким и необыкновенно сильным голосом, редким тембром, потрясающим вибрато, многие прочили в победительницы «Голос. Дети». В итоге она действительно вошла в число победителей, получила заслуженные награды и встретилась с самой Аллой Пугачевой.

А какие песни, прозвучавшие на проекте «Голос. Дети», запомнились вам больше всего?