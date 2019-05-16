«В этой истории очень жалко детей»: звезды высказались об афере на проекте «Голос. Дети»

При этом на звонки журналистов не реагирует ни певица Алсу, ни ее муж Ян Абрамов, ни официальные представители семьи.

Объявленная сегодня новость об отмене результатов финала проекта «Голос. Дети», который транслировался на Первом канале 26 апреля, стала большой радостью для всех поклонников этого детского конкурса.

Кроме тех, конечно, кто действительно болел за 10-летнюю Микеллу Абрамову и самостоятельно отправлял СМС в ее пользу.

Напомним, что в ходе зрительского голосования дочь певицы Алсу набрала около 56% голосов, оставив далеко позади своих соперников Ержана Максима и Валеру Кузакова.

Под давлением со стороны общественности Первый канал нанял крупную международную компанию, занимающуюся обеспечением информационной безопасности, чтобы она проверила результаты голосования в финале на предмет возможной накрутки.

Как выяснилось, накрутка действительно имела место – как минимум 8000 СМС-сообщений и 30000 звонков за Микеллу поступили с «левых» SIM-карт, специально «заряженных» на поддержку этой участницы.

Первый канал уже аннулировал итоги финала и собирается 24 мая провести специальный выпуск проекта «Голос. Дети», в котором примут участие все финалисты. Мы попытались узнать, что думают об этом представители российского шоу-бизнеса.

Семья Алсу по понятным причинам сегодня ушла в глухую оборону – на звонки журналистов не реагирует ни певица, ни ее муж Ян Абрамов, ни официальные представители.

Светлана Лобода, которая была наставницей Микеллы на проекте, тоже не дает комментариев относительно переигровки финала.

А вот друг семьи Алсу Алексей Чумаков заявил нам, что проведение финала заново — это хорошо. Между тем, по его мнению, главная задача сейчас — выяснить, кто заказал и организовал эту накрутку. Ведь это вполне могли сделать какие-то враги семьи, решившие таким образом подставить и саму Алсу, и ее супруга, сказал нам Алексей Чумаков.

Директор Григория Лепса Владимир Урюпин, до которого нам удалось дозвониться, сказал, что их эта тема не интересует, и сам Лепс, до этого принимавший участие в проекте «Голос» в качестве наставника, в будущем не планирует участвовать в подобных телешоу.

Певец и композитор Александр Градский и вовсе заявил, что по телевизору сейчас смотрит только футбол.

Иосиф Пригожин: «Надо трезво оценивать талант и возможности наших детей»

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro выразил сожаление по поводу того, что по вине взрослых дети оказываются в подобных стрессовых ситуациях.

«В этой истории мне жалко только детей. Вот и всё. Мне жалко ребенка, который становится заложником каких-то ситуаций и нечестных игр. Просто сердце разрывается, я очень расстроен по этому поводу. Ребенок только жить начинает, ему всего 10 лет. Она никому ничего плохого не сделала и, я абсолютно уверен, ее мама тоже. Как там обстоят дела, мне сложно сказать. Но вы даже не представляете, как я расстроен. Я не знаю, станет ли девочка опять принимать в этом участие. Она была уверена, что победила заслуженно и честно. Больно за всем этим наблюдать».

По словам продюсера, родителям, тем более знаменитым, следует сто раз подумать, прежде чем согласиться на участие своего ребенка в подобных конкурсах.

«Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок реализовался во всех возможностях и форматах, чтобы он был лучше всех, чтобы ему было комфортно. Мы все стараемся ради наших детей. Но многие вещи мы должны воспринимать адекватно. Нельзя сказать, что ребенок хуже или лучше. Они все хороши. Но то, что дети становятся заложниками этой ситуации, это очень нехорошо. Мы должны быть реалистами, трезво оценивать и талант, и возможности наших детей. Именно здесь вопрос в следующем. Выступление детей знаменитостей в подобных конкурсах должно быть настолько безупречным и круче, чем у других, чтобы ни у кого не могло возникнуть никаких вопросов. К сожалению, дети знаменитых людей в большей степени становятся заложниками таких ситуаций».

Пригожин напомнил историю своего пасынка Арсения Шульгина, пострадавшего из-за звездного статуса своей мамы.

«Наш сын участвовал в конкурсе «Щелкунчик» и ему дали лишь второе место, потому что он сын Валерии. Но он был на десять голов круче! Он выдающийся мальчик, фантастический музыкант. Вы можете посмотреть записи на YouTube, как он играет на фортепиано, например, в лондонском Альберт-холле. Но после того конкурса он очень расстроился из-за несправедливости взрослых и бросил музыку», — посетовал продюсер.

Фотий: «Радует, что справедливость восторжествовала»

Иеромонах Фотий, победитель одного из сезонов взрослого «Голоса», внимательно следил за развязкой этой истории и искренне переживал за Ержана Максима.

«Очень рад тому, что было принято справедливое решение об отмене результатов голосования и назначена переигровка. Рад тому, что победило общественное мнение, а не влияние семейства Алсу», — признался певец.

Фотий рассказал нам, что когда он сам участвовал в проекте, там все было кристально чисто и справедливо. Ходили слухи, что участие на самом деле платное, но он сам, человек без денег и связей, смог одержать победу.

Садальский предложил наказать тех, кто допустил мошенничество на конкурсе

По мнению знаменитого советского и российского актера Станислава Садальского, руководству Первого канала следовало бы не ворошить прошлое, а наказать виновных. Ведь скандал уже случился, люди уже разочаровались в этом телепроекте и назад теперь ничего не вернуть.