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«На Первом ничего не продается!»: Эрнст объявил новых победителей шоу «Голос. Дети»

Победителями впервые в истории проекта стали все финалисты.

«На Первом ничего не продается!»: Эрнст объявил новых победителей шоу «Голос. Дети»
Константин Эрнст объявляет нового победителя. Кадр прямой трансляции Первого канала.

На Первом канале завершился специальный выпуск последнего сезона шоу «Голос. Дети». После того, как восемь финалистов проекта исполнили на сцене конкурса композиции своих наставников, к детям и ведущим вышел Константин Эрнст. Руководитель телеканала сделал неожиданное заявление. Прежде всего он сказал пару слов о скандале вокруг финала проекта.

«Расследование показало, что воздействие действительно оказывалось. Мы не знаем, кто это сделал и из каких побуждений, но обманутыми оказались все. Теперь об итогах. Мы поняли, что в этой ситуации не можем проводить новое голосование. Победителем проекта становятся Ержан Максим! Нино Чеснер! Валерий Кузаков! Рената Таирова! Роберт Багратян! Анастасия Сисаури! Михаил Григорян! Мариам Абделькадер! Микелла Абрамова. «Голос» был и остается честным! – заявил Эрнст.

Каждый и финалистов получил по миллиону рублей от спонсоров.

Отдельно генеральный директор Первого канала  упомянул Микеллу Абрамову, которая отказалась принимать участие в спецвыпуске шоу. Дочь Алсу он назвал победительницей и частью проекта наряду с другими юными исполнителями. Таким образом победила дружба!

Напомним, как установила проверка итогов зрительского голосования в финале «Голос. Дети», в финале оказывалось давление и имел место вброс голосов. Константин Эрнст подчеркнул, что дети не должны и не будут становиться объектами манипуляций взрослых.

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Тэги:

Ержан МаксимКонстантин ЭрнстМикелла АбрамоваПервый каналПрограмма «Голос. Дети»Скандал на шоу "Голос.Дети"
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«На Первом ничего не продается!»: Эрнст объявил новых победителей шоу «Голос. Дети»
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