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«Ура! Я скучала»: Муцениеце поделилась первым кадром со съемок шоу «Голос. Дети»

Возлюбленная Павла Прилучного в качестве ведущей составит компанию Дмитрию Нагиеву на вокальном проекте.

«Ура! Я скучала»: Муцениеце поделилась первым кадром со съемок шоу «Голос. Дети»
Агата Муцениеце (Фото: Instagram.com/agataagata)

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Полина Гагарина впервые займет кресло наставника в девятом сезоне вокального проекта шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Примечательно, что в шоу вернулся и Василий Вакуленко, больше известный как Баста. Компанию коллегам по творческой сцене составит певец Валерий Меладзе.

В качестве ведущих на шоу выступят Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце. Супруга Павла Прилучного поделилась в Instagram свежим снимком со съемочной площадки, опубликовав первый кадр, сделанный за кулисами проекта. Актриса не стала скрывать, что она была счастлива вернуться на «Голос. Дети». Знаменитость появлялась в той же роли в пятом сезоне вокального проекта.

«Это Голос!! Объявляю официально, я снова удостоилась такой чести, быть соведущей Дмитрия Нагиева. Я — счастлива! Это правда! Вернуться в родную команду!! Тут наверное и не добавить больше, так что теперь, смотрите на Первом канале. Я скучала, ура!!» — заверила актриса.

Ранее Агата прокомментировала новость о том, что ее муж задолжал по налогам порядка 150 тысяч рублей. Девушка заявила, что впервые слышит о том, что Павла разыскивают приставы. Кроме того, Муцениеце подметила, что не в курсе есть ли у Прилучного какие-то задолженности. По словам актрисы, Паша просто мог не уследить за этой историей из-за плотного съемочного графика и постоянной занятости.

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Агата МуцениецеБастаВалерий МеладзеВасилий ВакуленкоПавел ПрилучныйПолина ГагаринаПрограмма «Голос. Дети»
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«Ура! Я скучала»: Муцениеце поделилась первым кадром со съемок шоу «Голос. Дети»
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