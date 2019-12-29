Сюрпризы новогоднего ТВ: секретный Жванецкий, биография Сурового и «жареная» Собчак

Не хотите в ночь на 1 января и сразу после тухнуть за столом с оливье? Вам бы плясать, петь или смеяться до легкой бесноватости? «Телепрограмма» нашла несколько событий, которые помогут выпустить пар.

Со Жванецким и без Киркорова

Мало кто обратит на это внимание, но ни в «Параде звезд», ни в «Голубом огоньке» на «России 1» не будет… Филиппа Киркорова. Такое случилось впервые. Канал не стал отчаиваться и подобрал более чем достойную замену королю, как некоторые считают, эстрады. Уже после новогодних огоньков, на каникулах, покажут сверхзасекреченный проект — фильм Сергея Урсуляка «Одесский пароход».

В нем снялись почти все суперизвестные российские артисты: Владимир Машков, Сергей Маковецкий, Чулпан Хаматова, Светлана Крючкова, Михаил Ефремов, Михаил Пореченков, Сергей Гармаш, Нина Усатова, Тимофей Трибунцев, Павел Деревянко. Словом, все!

Во-первых, это будет первая комедия Урсуляка. Во-вторых, такой десант звезд собрать, казалось бы, невозможно. Но это случилось. В основе комедии знаковые произведения классика юмора — «Одесский пароход», «Два яблока», «Собрание на ликеро-водочном заводе», которые и разыграют артисты.

Сам Жванецкий появится в сквозной роли автора-рассказчика.

«Форт Боярд» раскроет невесту старца Фура

Когда целительный рассол побежит по желудку после бурной новогодней ночи, а недоеденный оливье с селедкой под шубой снова встанут на стол, на сцену выйдет Сергей Шнуров. Но не шуметь и материться. А чтобы проводить российских звезд по казематам знаменитой французской крепости («Форт Боярд», СТС, 1 января, 17.00).

Реанимированное шоу покажет, как Шнуров наезжал на своего земляка Михаила Шаца, что с Бузовой сделали на высоте птичьего полета и кто стал женихом Розы Сябитовой в проекте. Спецвыпуск также включит массу не вошедших в эфир эпизодов: зрители узнают, какие секреты хранят Паспарту и Пасмюрай, кто прячется за маской Мастера теней и как старец Фура искал невесту среди участниц шоу.

Растерзанная Ксения

Зрелище, которое улучшит новогоднее настроение очень многим. Скандальную теледиву, экс-ведущую «Дома-2», кандидата в Президенты России и жену режиссера Константина Богомолова Ксению Собчак будут публично унижать. А ей придется молчать и слушать, молчать и слушать. Фантастика? Нет, шоу «Прожарка» (ТНТ4, 31 декабря, 23.00), где молодые комики беспощадно троллят пришедшую в гости звезду. Говорят, даже Ксения будет иронизировать над собой, что само по себе чудо: «Вас всех возмутила моя свадьба, а могли бы поддержать — в 40 лет вышла замуж с прицепом, это уникальный случай».

Дочь Лепса

Практически смертельный номер! Дочь Григория Лепса, 17-летняя Ева, отважилась спеть на «Голубом огоньке» («Россия 1», в ночь на 1 января) вместе с папой и в составе Cosmos Girls (с дочкой владельца футбольного ЦСКА Евгения Гинера — Сашей, участницей шоу «Голос. Дети-5» Эден Голан и Аней Музафаровой, бывшей вокалисткой украинской группы Open Kids). Интересно, что в свое время Лепс, будучи наставником «Голоса», не взял в проект старшую дочь Ингу. А вот с Евой споет в новогоднюю ночь. Неужели она настолько круче сестры? Блондинка учится на факультете международной журналистики МГИМО и параллельно усиленно занимается вокалом.

Хроники Сурового

Мистический жанр мокьюментари (очень правдивая имитация документальности) никак не представлен в российском кино. А вот Гарик Харламов рискнул! Комик снял псевдодокументальный фильм про один из своих главных образов — барда Эдуарда Сурового, который играет на гитаре и поет странные песни. Проект «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона» (ТНТ, 30 декабря, 21.30) позиционируется как опус магнум Гарика, куда он вложил всю душу, мысли и хриплые голосовые связки. Поддержать Сурового согласились Иван Ургант, Максим Галкин, Александр Ширвиндт и другие мастера юмора — все они с удовольствием подтвердили, что знали Эдуарда лично, и в подробностях поведали, как бард был связан с «Евровидением-1974», при чем тут КГБ и группа ABBA. Должно быть уморительно.

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По-рокерски

Почему бы не встретить праздник с живыми и здравствующими рокерами? Наркотики и алкоголь — в прошлом, теперь их увлекает религия, правильное питание и иногда политика. Набор неплохой. И в «Новогоднем квартирнике у Маргулиса» (НТВ, в ночь на 1 января) соберется огненная компания классиков, которые будут всю ночь развлекать зрителей проверенными временем хитами. Будут Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, «Сплин», «Сурганова и оркестр», Сергей Галанин, «БИ-2» и даже сам великий БГ. Впервые после реабилитации от инсульта на сцену выйдет Николай Носков. Мы ведь любим его? Это здорово.