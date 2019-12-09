ТВ-проекты

С любовью про альтер эго: Гарик Харламов снял документалку об Эдуарде Суровом

В предновогоднюю ночь шоумен покажет свою работу зрителям ТНТ.

С любовью про альтер эго: Гарик Харламов снял документалку об Эдуарде Суровом
Гарик Харламов. Фото: Алексей Булатов/Архив "КП"

За день до Нового года на телеканале ТНТ состоится премьера уникального документального фильма «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона». Одним из создателей картины стал Гарик Харламов, именно он первым познакомил зрителей Comedy Club с суровым бардом, у которого очень доброе сердце — Эдуардом Суровым.

По словам создателей нового блокбастера, это будет большое расследование с участием таких звезд российского шоу-бизнеса, как Григорий Лепс, Дима Билан, Михаил Боярский, Лев Лещенко, Максим Галкин, Кристина Асмус, Лариса Рубальская, Максим Фадеев, Александр Ширвиндт и другими. Трейлера у фильма пока нет, весь съемочный процесс хранится в строжайшей тайне.

Как рассказал создатель картины, Гарик Харламов, после просмотра премьеры 30 декабря зрители поймут все величие Эдуарда Сурового.

Однако, если судить по постеру, то зрителей ждет не документальный фильм, а скорее комедия, главную роль в которой исполнил одновременно и ее режиссер.

Эдуард Суровый
Эдуард Суровый. Фото: ТНТ
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Гарик ХарламовНовости googleпрограмма "Comedy Club"ТНТЭдуард Суровый
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
С любовью про альтер эго: Гарик Харламов снял документалку об Эдуарде Суровом
Интересно?
Поделись с друзьями: