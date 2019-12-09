С любовью про альтер эго: Гарик Харламов снял документалку об Эдуарде Суровом

За день до Нового года на телеканале ТНТ состоится премьера уникального документального фильма «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона». Одним из создателей картины стал Гарик Харламов, именно он первым познакомил зрителей Comedy Club с суровым бардом, у которого очень доброе сердце — Эдуардом Суровым.

По словам создателей нового блокбастера, это будет большое расследование с участием таких звезд российского шоу-бизнеса, как Григорий Лепс, Дима Билан, Михаил Боярский, Лев Лещенко, Максим Галкин, Кристина Асмус, Лариса Рубальская, Максим Фадеев, Александр Ширвиндт и другими. Трейлера у фильма пока нет, весь съемочный процесс хранится в строжайшей тайне.

Как рассказал создатель картины, Гарик Харламов, после просмотра премьеры 30 декабря зрители поймут все величие Эдуарда Сурового.

Однако, если судить по постеру, то зрителей ждет не документальный фильм, а скорее комедия, главную роль в которой исполнил одновременно и ее режиссер.