«Это дно и ужас»: Рудова резко высказалась о шоу «Форд Боярд»

Этой осенью на СТС стартовал показ новых выпусков легендарного шоу «Форд Боярд». Съемки проходили летом и принять участие в них согласились многие звезды: от Ольги Бузовой до Александра Головина. Накануне вышел новый выпуск шоу, в котором за золотом форта охотились одни девушки: Анна Хилькевич, Виктория Боня, Анна Седокова, Айза Анохина и Мария Ивакова. Они достаточно легко справились с первыми испытаниями и заполучили ключи, а вот подсказок добыли мало.

Хилькевич не смогла справиться с заданием, где нужно было проплыть в замкнутом пространстве с крокодилами. А ее коллега Мария Ивакова, несмотря на страх перед змеями, смогла остаться с ними наедине в колбе с водой. Боня тоже преодолела свой страх высоты и смогла не только пройти со стулом по балке, но и прыгнуть в пропасть, но вот подсказку она не достала.

Этот выпуск посмотрела Наталья Рудова. Она восхитилась смелыми девушками, а вот о самом шоу актриса высказалась в негативном ключе. «Девчонки, вы реально мои герои. Это стремно вообще, очень стремно. Я бы не поехала… Но я и не поехала… Потому что это треш. Терпеть не могу эстафеты. Это дно, ужас», — заявила звезда в «сторис». Она очень близко общается с Седоковой. Певица разместила на своей странице селфи с участниками своей команды.

«Фортбоярыни. Так горжусь вами, девочки! Так горжусь нами! Всеми сильными девочками!!!» — заявила она.

Многие поделились своими впечатлениями от шоу. Айза еще на съемках расплакалась, когда команда добыла больше полумиллиона рублей. Она отметила, что мечтала помочь ребенку, которому требуется операция и теперь средства будут перечислены для этого в благотворительный фонд. Анохина отметила, что она и ее коллеги были счастливы доказать, что женщины способны на все.

А вы бы решились встретиться со своими страхами лицом к лицу?