Новый год на Первом: свежий хит Шнура, космический полет Елки и танцы под открытым небом 

До Нового года осталось совсем ничего, поэтому телевидение вовсю снимает новогодние вечеринки, в простонародье именуемые голубыми огоньками. Журнал «Телепрограмма» подсмотрел, как это происходит, за кулисами Первого канала — и ахнул от холода и масштаба происходящего.

С некоторых пор «Новогодняя ночь на Первом» стала уличной. Красочное шоу длиной в несколько часов (в эфире его можно будет увидеть в ночь на 1 января) снимают в самых знаменитых местах зимней Москвы. В этот раз к организации праздника подошли так скрупулезно, что ставить номера артистам назначили целых шесть режиссеров. Каждый номер — отдельный мини-клип, что касается репертуара, то нас ждет микс из старых добрых хитов, советских шлягеров и даже крутых новинок.

Так, новый трек презентует Сергей Шнуров — самый любимый зрителями (согласно результатам интернет-голосования) наставник шоу «Голос». Или, например, споет Димаш Кудайбергенов. Кто это? Моднейший казахский певец, дошедший до финала китайского вокального проекта Singer и дающий сольные концерты в Нью-Йорке.

Не хотите революций? Хорошо, тогда не пропустите номера хорошо знакомых артистов: Филиппа Киркорова, Полины Гагариной, Ани Лорак, Димы Билана, Веры Брежневой, Светланы Лободы, Стаса Михайлова, Софии Ротару, Кристины Орбакайте и многих других. Участие Аллы Пугачевой в новогоднем концерте пока под вопросом. Возможно, Примадонна все же удивит песней-новинкой.

Так или иначе, выглядеть все будет красочно и стильно. Номер Валерии на хит «Нет шанса» снимали на просторах инновационного центра «Сколково», в одном из зданий «Матрешки» — делового центра, геометрически схожего с фигурой популярной деревянной куклы. Там есть потрясающая сцена-трансформер и атриум в 50 метров. Для крупных планов певице специально соорудили подиум высотой около полутора метров.

— Голова кружится, не могу стоять, — дрожала артистка, забираясь на импровизированную сцену. — Как только зажигаются прожекторы, свет в глаза… Кошмар!

Леонид Агутин и Анжелика Варум сняли номер «Авторское кино» в декорациях зимнего леса. На фоне поющей семьи артисты балета кружились, как заводные куклы. Живописные костюмы для подтанцовки соорудили из атласа, проволоки, пенопласта и пластиковых шаров.

Несколько номеров сняли на фоне башен «Москва-Сити», а еще в парке «Зарядье», на катке ВДНХ, Ходынском поле, платформах МЦД, Воробьевых горах и так далее. Настоящая зима еще толком не добралась до столицы, но и промозглой погоды было весьма достаточно, чтобы хорошенько проморозить кости артистов. Прямо посреди пешеходных улиц возводили огромные подиумы для выступлений. И если звезд шоу хорошенько утепляли всеми доступными способами, то танцовщиц никто не щадил: современные «Анны Каренины» (образом этой литературной героини вдохновлялись костюмеры) облачились в тонкие пышные юбки и легкие пиджачки, головные уборы для них специально заказали в Германии.

Певица Елка исполнит песню «На малютке планете» в соответствующем антураже: в павильоне «Космос» на ВДНХ художники выстроили целую космическую станцию и высоченный подиум для артистки. Костюмы работников станции в стиле ретрофутуризм сшили буквально за ночь.

Пожалуй, самым неожиданным номером новогодней ночи станет дуэт бывшего премьера Королевского балета Британии Сергея Полунина и вокального ихтиандра Витаса — тоже с новым хитом.

Что касается ведущих, то магистрального рулевого у шоу не будет. Звезды Первого канала — Дмитрий Борисов, Дмитрий Шепелев, Лариса Гузеева, Алла Михеева, Иван Ургант, Светлана Зейналова, Марина Ким, Леонид Якубович, Елена Малышева, Валдис Пельш, Яна Чурикова — будут передавать эстафетную палочку друг другу от номера к номеру, радуя зрителей остротами и новогодними пожеланиями.