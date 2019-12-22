Только олдскул: кто будет «зажигать» на «России 1» в новогоднюю ночь

На второй кнопке все будет по классике: до полуночи зрители увидят «Парад звезд», после - «Голубой огонек»

Никаких блогеров, рэперов или новомодных битбоксеров. Только олдскул. Только бессмертная классика. Именно так из года в год работает новогодняя ночь на «России 1». И приносит результат.

Водоразделом всегда служит новогоднее обращение Президента России. До него — когда салаты уже на столе, первые «разминочные» рюмки опрокинуты, а шампанское охлаждается в морозилке — в эфире идет «Парад звезд».

Если вы думаете, что это однообразное и заскорузлое «зомби-шоу», повторяющееся из года в год, то вы ничего не понимаете в телевидении. «Парад звезд» — политическая и социальная сатира!

Здесь каждый номер — своеобразный юмористический рассказ о важных событиях уходящего года. Например, Дмитрий Харатьян и Игорь Верник дуэтом споют песню «Кто на новенького?». Интересно, на что это они намекают?

А вот Анна Ковальчук и Гоша Куценко исполнят композицию «Главное, чтобы преступник сидел». Коррупция нынче в тренде!

Юрий Стоянов и Николай Басков представят сатирические куплеты «Трамп, Макрон и Джонсон», а Андрей Малахов и Елена Воробей дадут новую жизнь шлягеру Аллы Пугачевой «Настоящий полковник». Неужели и килограммы налички на сцену вывалят?

Кроме того, зрителей ждет спецвыпуск программы «Спокойной ночи, малыши!» с Николаем Басковым, Юрием Гальцевым и Николаем Валуевым, а еще прогноз погоды от Ефима Шифрина.

С боем курантов в 2020 году на канале стартанет «Голубой огонек». И не торопитесь морщиться: на самом деле здесь тоже не все так просто, имеется своя композиция и даже драматургия.

— У «Голубого огонька» есть определенная скрытая структура, которая незаметна взгляду простого зрителя, — объясняет режиссер шоу Сергей Широков. — Мы всегда следуем динамике праздничного застолья: пока люди еще за столом, говорят тосты, едят оливье — это время для юмористических разговорных номеров, поздравлений. Чем дальше, тем музыкальные номера становятся более танцевальными.

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В первые минуты наступившего года для зрителей споют Валерий Сюткин, Юлия Савичева и Петр Дранга («А снег идет»), Сергей Лазарев (песня АВВА «Ватерлоо»), Сосо Павлиашвили, Стас Пьеха, Денис Клявер и Александр Буйнов («Арго»), Лариса Долина и Глеб Матвейчук («Пока часы двенадцать бьют»), «А-Студио» («Так же, как все») и многие другие.

Дочь Григория Лепса Ева выступит в составе женского квартета вместе с отцом, сестра Димы Билана Анна споет вместе с братом хит «Звезда», семейный дуэт представят Олег и Родион Газмановы.

Ведущими канонического «Голубого огонька», которые будут развлекать зрителя до глубокого утра, назначены Дмитрий Губерниев, Мария Ситтель, Анна Ковальчук, Андрей Малахов, Николай Басков и Наталья Медведева.