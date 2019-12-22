Новый год-2020

Только олдскул: кто будет «зажигать» на «России 1» в новогоднюю ночь

На второй кнопке все будет по классике: до полуночи зрители увидят «Парад звезд», после - «Голубой огонек» 

Только олдскул: кто будет «зажигать» на «России 1» в новогоднюю ночь
Празднование Нового года. Фото: КП/Вислов Иван

Никаких блогеров, рэперов или новомодных битбоксеров. Только олдскул. Только бессмертная классика. Именно так из года в год работает новогодняя ночь на «России 1». И приносит результат. 

Водоразделом всегда служит новогоднее обращение Президента России. До него — когда салаты уже на столе, первые «разминочные» рюмки опрокинуты, а шампанское охлаждается в морозилке — в эфире идет «Парад звезд». 

Если вы думаете, что это однообразное и заскорузлое «зомби-шоу», повторяющееся из года в год, то вы ничего не понимаете в телевидении. «Парад звезд» — политическая и социальная сатира!

Здесь каждый номер — своеобразный юмористический рассказ о важных событиях уходящего года. Например, Дмитрий Харатьян и Игорь Верник дуэтом споют песню «Кто на новенького?». Интересно, на что это они намекают?

Игорь Верник и Дмитрий Харатьян: кто кого одолеет в конкурсе «Самый нелепый костюм»? Фото
Игорь Верник и Дмитрий Харатьян: кто кого одолеет в конкурсе «Самый нелепый костюм»? Фото: Алексей ЛАДЫГИН/ канал «Россия 1»

А вот Анна Ковальчук и Гоша Куценко исполнят композицию «Главное, чтобы преступник сидел». Коррупция нынче в тренде!

Юрий Стоянов и Николай Басков представят сатирические куплеты «Трамп, Макрон и Джонсон», а Андрей Малахов и Елена Воробей дадут новую жизнь шлягеру Аллы Пугачевой «Настоящий полковник». Неужели и килограммы налички на сцену вывалят? 

Кроме того, зрителей ждет спецвыпуск программы «Спокойной ночи, малыши!» с Николаем Басковым, Юрием Гальцевым и Николаем Валуевым, а еще прогноз погоды от Ефима Шифрина. 

Новый год без Баскова - деньги на ветер. Фото
Новый год без Баскова — деньги на ветер. Фото: Алексей ЛАДЫГИН/ канал «Россия 1»

С боем курантов в 2020 году на канале стартанет «Голубой огонек». И не торопитесь морщиться: на самом деле  здесь тоже не все так просто, имеется своя композиция и даже драматургия. 

— У «Голубого огонька» есть определенная скрытая структура, которая незаметна взгляду простого зрителя, — объясняет режиссер шоу Сергей Широков. — Мы всегда следуем динамике праздничного застолья: пока люди еще за столом, говорят тосты, едят оливье — это время для юмористических разговорных номеров, поздравлений. Чем дальше, тем музыкальные номера становятся более танцевальными.

 

В первые минуты наступившего года для зрителей споют Валерий Сюткин, Юлия Савичева и Петр Дранга («А снег идет»), Сергей Лазарев (песня АВВА «Ватерлоо»), Сосо Павлиашвили, Стас Пьеха, Денис Клявер и Александр Буйнов («Арго»), Лариса Долина и Глеб Матвейчук («Пока часы двенадцать бьют»), «А-Студио» («Так же, как все») и многие другие. 

Петр Дранга, Юлия Савичева, Дима Билан и его сестра Анна: «Еще по 150 шампанского - и всё! На сцену!». Фото
Петр Дранга, Юлия Савичева, Дима Билан и его сестра Анна: «Еще по 150 шампанского — и всё! На сцену!». Фото: Алексей ЛАДЫГИН/ канал «Россия 1»

Дочь Григория Лепса Ева выступит в составе женского квартета вместе с отцом, сестра Димы Билана Анна споет вместе с братом хит «Звезда», семейный дуэт представят Олег и Родион Газмановы. 

Ведущими канонического «Голубого огонька», которые будут развлекать зрителя до глубокого утра, назначены Дмитрий Губерниев, Мария Ситтель, Анна Ковальчук, Андрей Малахов, Николай Басков и Наталья Медведева. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Голубой огонек»актерыНовый год 2020певцыюмористы
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Только олдскул: кто будет «зажигать» на «России 1» в новогоднюю ночь
Интересно?
Поделись с друзьями: