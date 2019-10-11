Опрос: будете ли вы смотреть новый сезон шоу «Голос»?

Поклонники проекта «Голос» ждали этого дня очень долго — в пятницу, 11 октября, начинается новый, уже восьмой, сезон популярного музыкального проекта. В первых выпусках, как и раньше, люди с хорошими вокальными данными, прошедшие предварительный отбор, представят на суд профессиональных музыкантов песни в своем исполнении. Будущие наставники, не видя исполнителей, будут делать выбор: взять их в свою команду или нет.

Среди наставников «Голоса» в новом сезоне мы увидим трех человек, которые уже имеют такой опыт — это Сергей Шнуров, Константин Меладзе и Полина Гагарина. Но будет и один новичок – Валерий Сюткин. Вести шоу по-прежнему будет яркий и харизматичный Дмитрий Нагиев.

С самого первого своего сезона «Голос», как и оказавшийся в центре скандала «Голос. Дети», и «Голос. 60+», радует своих создателей невероятно высокими рейтингами. Миллионы телезрителей в пятницу вечером бросают все остальные дела и садятся перед телевизорами, чтобы вместе с остальным миром увидеть, как на Первом рождаются новые музыкальные таланты. И этот сезон обещает не быть исключением. А смотрите ли вы шоу «Голос» и ждете ли восьмой сезон? Принимайте участие в опросе Teleprogramma.pro.