Кого из участников второго сезона шоу «Голос. 60+» мы запомним

Доцент ГИТИСа Владимир Лаптев

Этот милый дедушка в белых перчатках, воспитанный на романсах Вертинского, — профессиональный актер. Доцент ГИТИСа Владимир Лаптев (73 года, пос. Усть-Абакан Красноярского края) преподавал в свое время у Юрия Аксюты — нынешнего продюсера «Голоса» — и даже мелькнул в эпизоде знаменитого советского фильма «Калина красная». На вид Владимир мягкий и ласковый, на самом же деле близкие называют его «месье 360 вольт»: Лаптев терпеть не может сидеть на месте и постоянно рвется открывать новые горизонты. Таким и стал проект «Голос. 60+». В финале наставник Михаил Боярский наверняка даст «ученику» что-то из классического, академического репертуара — романс или арию. Как раз то, что любит возрастная аудитория проекта.

Шахтер Леонид Сергиенко

Самый пробивной участник проекта — 69-летний шахтер Леонид Сергиенко из Макеевки (Донецкая область). Во-первых, он каждый раз преодолевал нелегкий путь, чтобы пройти кастинг и выйти на сцену шоу. Во-вторых, Леонид отработал проходчиком в забое больше 30 лет. Можете себе представить, каким терпением и мужеством обладает этот человек? В-третьих, он не имеет музыкального образования, не знает нот и «снимает» песни на слух. Таких одаренных людей крайне мало. Сергиенко обладает голосом в три октавы — бархатистым баритоном, переходящим при желании в бас, — и опытом работы на большой сцене. Его репертуар — как раз то, что любят зрители шоу: Магомаев, Кобзон, Бернес. «Донбасский Карузо», как его называют, живет в родной Макеевке, нянчит внуков, выращивает кур и перепелок. Он уже выигрывал конкурс «Голос Донбасса», носит почетное звание «Золотой голос Донбасса» — что помешает представителю команды Пелагеи выиграть «Голос. 60+»?

Заслуженные работники культуры Татарстана сестры Богдановы

Две сестры в шоу «Голос. 60+» — само по себе нонсенс. До этого парных выступлений в проекте не было. Заслуженные работники культуры Татарстана сестры Богдановы родились с разницей в год: Ольге (справа на фото) сейчас 64, Галине — 65. С самого детства вокалистки поют дуэтом, при этом у Галины нет музыкального образования, а вот Ольга окончила консерваторию. Богдановы исполняют цыганские романсы и баллады, а также русские песни. Лев Лещенко признался, что именно эти жанры обычно обходил стороной. Тем интереснее, какой репертуар он подберет артисткам, попавшим в его команду. Полувековой опыт выступлений, сплоченность и нестандартный подход могут запросто стать козырями сестер в финале.

91-летняя Людмила Пахомова

Людмиле Алексеевне Пахомовой 91 год. Наставники попадали с кресел, когда узнали возраст артистки. Людмила Алексеевна, в финале представляющая команду Валерии, выросла в семье военного, во время Великой Отечественной работала медсестрой на заводе, выигрывала первенство Южно-Уральского военного округа по стрельбе, выбив мишени с 300 метров из самозарядного карабина Симонова. Выступление в прямом эфире для нее вовсе не стресс, а повод показать всем, на каких женщинах стоит мир. Кто посмеет не проголосовать за бабушку?

Кто еще?

Помимо вышеперечисленных фаворитов, в финале выступят Михаил Рыжов (команда Пелагеи), Елена Гуриева (команда Боярского), Юрий Шиврин (команда Лещенко) и Владимир Грицык (команда Валерии).