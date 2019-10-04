Дмитрий Нагиев объявил новые правила голосования на шоу «Голос»

Изменения были введены после скандала с победой в детской версии программы дочери Алсу.

4 октября состоялся эфир финала шоу «Голос 60+». Программа началась с объявления новых правил. «Впервые на зрительское голосование было оказано давление извне», — заявил ведущий Дмитрий Нагиев и добавил: «Мы, как и обещали, приняли меры».

Как следует из заявления ведущего, правила претерпели серьезные изменения. Так, в качестве инструмента голосования остаются только СМС-сообщения. «Больше никаких звонков», — сказал Нагиев. Вторым нововведением стало ограничение по числу сообщений: теперь с одного номера будет приниматься лишь одно сообщение. Третий пункт: после отправки СМС зритель должен дождаться подтверждения — только тогда его голос будет принят.

Напомним, Первый канал принял решение изменить правила голосования на шоу «Голос» после того, как 26 апреля в финале программы «Голос. Дети» победила дочь Алсу, Микелла Абрамова. Она получила 55,5% голосов. Тогда обнаружился факт накрутки голосов, и канал обнулил итоги состязания.