ТВ-проекты Чем удивит зрителей восьмой сезон популярного проекта «Голос»
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Чем удивит зрителей восьмой сезон популярного проекта «Голос»

Егор Арефьев

Мы увидим нового наставника, пару «сбитых летчиков» и множество красивых девушек.

Скандал с победой Микеллы Абрамовой в детском «Голосе» поутих, «Голос. 60+» для пожилых артистов еще не вышел в эфир, а восьмой сезон канонического «Голоса» уже начали снимать. В этом году в проект пригласили Валерия Сюткина — экс-лидера группы «Браво», ну кто его не знает? А еще вернули Полину Гагарину, работавшую в 4-м и 5-м сезонах шоу, и двух чемпионов: хулиганистого Сергея Шнурова, ставшего в прошлом году лучшим наставником по версии зрителей, и Константина Меладзе, подопечный которого Петр Захаров выиграл проект.

Валера, верим!

В числе участников будут вокалисты со всех концов света. Фото
В числе участников будут вокалисты со всех концов света. Фото: Максим ЛИ/Первый канал.

— Надеюсь, высшее педагогическое образование мне поможет, — заявил дебютант Сюткин. — Это интересный эксперимент и возможность помочь талантливым ребятам. Что до конкуренции с коллегами, я обороноспособный и готов отстаивать свое мнение.

Судя по всему, Сюткин не только трудностей, но и ветеранов проекта не боится. Артист настолько раскован, что даже местами затмевает главного балагура проекта Шнурова.

Вот Сюткин откровенничает: «Когда мне жена присылает фото из отпуска, я обычно отвечаю ей измененной строчкой Пушкина: «Не дай вам бог любимой быть другим». Или: «Ничто так не красит женщину, как временное отсутствие мужа».

Вот анализирует: «Джаз, за который вы взялись, — это музыка темнокожих. Для них это органично. У нас подобное может делать только Лариса Долина, а нам тут надо лучше, чем она».

А вот зазывает: «Я знаю, что нужно с вами делать! Мы подберем репертуар. Я научу вас рассказывать истории…» «…которые никто не захочет слушать!» — вклинивается в разговор Шнуров, намекая на избыточность Валерия.

Сам Сергей, к слову, тоже не стесняется хорошо говорить о себе любимом.

— Удивлять я никогда не собираюсь, — заявил Шнуров. — Просто беру и удивляю! Вдохновения не нужно ждать, его нужно симулировать, и оно обязательно появляется. Поэтому я все время нахожусь в приподнятом настроении. Независимо от количества выпитого.

«Не возьмут — пойду в армию»

Ваня Агафонов, он же Ив Набиев, выиграл шоу «Успех», но звездой не стал. Надежда только на «Голос». Фото
Ваня Агафонов, он же Ив Набиев, выиграл шоу «Успех», но звездой не стал. Надежда только на «Голос». Фото: Максим ЛИ/Первый канал.

В коридорах «Голоса», как в Вавилоне, много иностранной речи — в этом году силы в шоу пробуют вокалисты из Голландии, Италии, Ирана, Болгарии и многих других стран. Встречаются и некогда популярные личности — к примеру, Руслан Алехно, выигравший 15 лет назад вокальное шоу «Народный артист». А вот и еще один знакомый: желтый пиджак, бородка а-ля Николай II, усы Сальвадора Дали… Да это ж Иван Агафонов (псевдоним — Ив Набиев), победитель шоу «Успех», которое шло на СТС.

— Я тебя знаю! — закричала Гагарина, после того как Иван закончил свой номер. — Я пересмотрела все твои выступления на том шоу, это было круто! И почему ты до сих пор не большая звезда?

— Кстати, почему? — подхватил Меладзе. — Я скажу. Вам нужен продюсер. Думайте и не ошибайтесь больше.

— Я могу сформировать вам привычки, — вступил в прения Сюткин. — Почти как в сказке: сформируешь привычки — сформируешь характер, сформируешь характер — сформируешь судьбу…

Сцена все больше напоминала «Сказку о царе Салтане», где три девицы под окном фантазировали, чем бы порадовать царя.

— А я просто лучший, — закрыл торги Шнур.

Невероятная красавица с чувственными губами, белоснежными зубами и вообще всем, что только можно представить, вышла с песней Юлианны Карауловой.

— Миллионы глаз смотрят на нас… — пела она как будто про себя. Оторвать миллион глаз от такого и вправду было сложно. Однако у наставников нет глаз во время слепых прослушиваний.

— Вы выглядите более статно, чем ваш тембр, — признался Сюткин. — Но это звук подростковой песни, для певиц  не старше 18…

Еще одна потрясающая девушка прилетела из Израиля. «Если не повернутся, придется идти в армию», — шутила она. Эмили Купер всего 17 лет. Ее выступление настолько взбудоражило наставников, что обсуждение продолжилось и после номера, постепенно отдаляясь от предмета разговора и переходя в мемуарную стадию.

— А вот у меня была песня «Дай мне этот шанс»… — вспоминал Сюткин. — Кормилица! 32 года ей уже. А брал готовой. На первой репетиции Жене Хавтану говорю: «Давай попробуем». И зашло!

О том, какие песни на слепых прослушиваниях «зашли», а какие — нет, мы узнаем совсем скоро — в эфир Первого канала 8-й сезон шоу «Голос» выходит осенью. Точная дата премьеры пока неизвестна.

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Валерий СюткинГолосГолос-8Сергей Шнуров

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Чем удивит зрителей восьмой сезон популярного проекта «Голос»
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