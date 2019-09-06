Чем удивит зрителей восьмой сезон популярного проекта «Голос»

Мы увидим нового наставника, пару «сбитых летчиков» и множество красивых девушек.

Скандал с победой Микеллы Абрамовой в детском «Голосе» поутих, «Голос. 60+» для пожилых артистов еще не вышел в эфир, а восьмой сезон канонического «Голоса» уже начали снимать. В этом году в проект пригласили Валерия Сюткина — экс-лидера группы «Браво», ну кто его не знает? А еще вернули Полину Гагарину, работавшую в 4-м и 5-м сезонах шоу, и двух чемпионов: хулиганистого Сергея Шнурова, ставшего в прошлом году лучшим наставником по версии зрителей, и Константина Меладзе, подопечный которого Петр Захаров выиграл проект.

Валера, верим!

— Надеюсь, высшее педагогическое образование мне поможет, — заявил дебютант Сюткин. — Это интересный эксперимент и возможность помочь талантливым ребятам. Что до конкуренции с коллегами, я обороноспособный и готов отстаивать свое мнение.

Судя по всему, Сюткин не только трудностей, но и ветеранов проекта не боится. Артист настолько раскован, что даже местами затмевает главного балагура проекта Шнурова.

Вот Сюткин откровенничает: «Когда мне жена присылает фото из отпуска, я обычно отвечаю ей измененной строчкой Пушкина: «Не дай вам бог любимой быть другим». Или: «Ничто так не красит женщину, как временное отсутствие мужа».

Вот анализирует: «Джаз, за который вы взялись, — это музыка темнокожих. Для них это органично. У нас подобное может делать только Лариса Долина, а нам тут надо лучше, чем она».

А вот зазывает: «Я знаю, что нужно с вами делать! Мы подберем репертуар. Я научу вас рассказывать истории…» «…которые никто не захочет слушать!» — вклинивается в разговор Шнуров, намекая на избыточность Валерия.

Сам Сергей, к слову, тоже не стесняется хорошо говорить о себе любимом.

— Удивлять я никогда не собираюсь, — заявил Шнуров. — Просто беру и удивляю! Вдохновения не нужно ждать, его нужно симулировать, и оно обязательно появляется. Поэтому я все время нахожусь в приподнятом настроении. Независимо от количества выпитого.

«Не возьмут — пойду в армию»

В коридорах «Голоса», как в Вавилоне, много иностранной речи — в этом году силы в шоу пробуют вокалисты из Голландии, Италии, Ирана, Болгарии и многих других стран. Встречаются и некогда популярные личности — к примеру, Руслан Алехно, выигравший 15 лет назад вокальное шоу «Народный артист». А вот и еще один знакомый: желтый пиджак, бородка а-ля Николай II, усы Сальвадора Дали… Да это ж Иван Агафонов (псевдоним — Ив Набиев), победитель шоу «Успех», которое шло на СТС.

— Я тебя знаю! — закричала Гагарина, после того как Иван закончил свой номер. — Я пересмотрела все твои выступления на том шоу, это было круто! И почему ты до сих пор не большая звезда?

— Кстати, почему? — подхватил Меладзе. — Я скажу. Вам нужен продюсер. Думайте и не ошибайтесь больше.

— Я могу сформировать вам привычки, — вступил в прения Сюткин. — Почти как в сказке: сформируешь привычки — сформируешь характер, сформируешь характер — сформируешь судьбу…

Сцена все больше напоминала «Сказку о царе Салтане», где три девицы под окном фантазировали, чем бы порадовать царя.

— А я просто лучший, — закрыл торги Шнур.

Невероятная красавица с чувственными губами, белоснежными зубами и вообще всем, что только можно представить, вышла с песней Юлианны Карауловой.

— Миллионы глаз смотрят на нас… — пела она как будто про себя. Оторвать миллион глаз от такого и вправду было сложно. Однако у наставников нет глаз во время слепых прослушиваний.

— Вы выглядите более статно, чем ваш тембр, — признался Сюткин. — Но это звук подростковой песни, для певиц не старше 18…

Еще одна потрясающая девушка прилетела из Израиля. «Если не повернутся, придется идти в армию», — шутила она. Эмили Купер всего 17 лет. Ее выступление настолько взбудоражило наставников, что обсуждение продолжилось и после номера, постепенно отдаляясь от предмета разговора и переходя в мемуарную стадию.

— А вот у меня была песня «Дай мне этот шанс»… — вспоминал Сюткин. — Кормилица! 32 года ей уже. А брал готовой. На первой репетиции Жене Хавтану говорю: «Давай попробуем». И зашло!

О том, какие песни на слепых прослушиваниях «зашли», а какие — нет, мы узнаем совсем скоро — в эфир Первого канала 8-й сезон шоу «Голос» выходит осенью. Точная дата премьеры пока неизвестна.