Звездные истории

Опрос: жалеете ли вы дочь Алсу, как Лобода?

Многие зрители так и не простили девочку за незаслуженную победу на шоу «Голос. Дети», а вот ее бывшая наставница другого мнения.

Опрос: жалеете ли вы дочь Алсу, как Лобода?
Певица Алсу и ее дочка Микелла Абрамова. Фото: Instagram

Новый выпуск программы «Осторожно, Собчак!», героиней которого стала украинская певица Светлана Лобода, за сутки посмотрели более 1,3 миллиона человек. Cветлана не так часто дает интервью, но Ксения в свойственной ей манере создала на съемочной площадке непринужденную дружескую атмосферу и помогла зрителям увидеть, какая же она, знаменитая Лобода.

Одной из тем, затронутых в этом выпуске, конечно же, стала история с накруткой голосов в финале проекта «Голос. Дети». Именно Светлана была наставницей тройки очень талантливых ребят: Нино Чеснер, Роберта Багратяна и дочери певицы Алсу — Микеллы Абрамовой. Но сама она была уверена в победе Ержана Максима и удивилась тому, что результаты голосования вывели вперёд Микеллу.

Позже вместе с Аллой Пугачевой певица провела встречу с юными артистами, не занявшими первое место, и вручила им всем награды.

Что касается дочери Алсу, Лобода призналась, что ей очень жаль эту девочку. А вот многие зрители по-прежнему недолюбливают Микеллу и считают, что в их семье и одной певицы было достаточно. Портал Teleprogramma.pro предлагает и вам поделиться мнением по этому поводу, приняв участие в опросе.

Лобода и Пугачева встретились с детьми, не победившими в финале "Голос. Дети". Фото
Лобода и Пугачева встретились с детьми, не победившими в финале «Голос. Дети». Фото: Дамир Жукенов / КП
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ЛободаМикелла АбрамоваСветлана ЛободаФинал "Голос. Дети"
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Опрос: жалеете ли вы дочь Алсу, как Лобода?
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