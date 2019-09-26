Опрос: жалеете ли вы дочь Алсу, как Лобода?

Новый выпуск программы «Осторожно, Собчак!», героиней которого стала украинская певица Светлана Лобода, за сутки посмотрели более 1,3 миллиона человек. Cветлана не так часто дает интервью, но Ксения в свойственной ей манере создала на съемочной площадке непринужденную дружескую атмосферу и помогла зрителям увидеть, какая же она, знаменитая Лобода.
Одной из тем, затронутых в этом выпуске, конечно же, стала история с накруткой голосов в финале проекта «Голос. Дети». Именно Светлана была наставницей тройки очень талантливых ребят: Нино Чеснер, Роберта Багратяна и дочери певицы Алсу — Микеллы Абрамовой. Но сама она была уверена в победе Ержана Максима и удивилась тому, что результаты голосования вывели вперёд Микеллу.
Позже вместе с Аллой Пугачевой певица провела встречу с юными артистами, не занявшими первое место, и вручила им всем награды.
Что касается дочери Алсу, Лобода призналась, что ей очень жаль эту девочку. А вот многие зрители по-прежнему недолюбливают Микеллу и считают, что в их семье и одной певицы было достаточно. Портал Teleprogramma.pro предлагает и вам поделиться мнением по этому поводу, приняв участие в опросе.