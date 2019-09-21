Опубликован тизер нового шоу Собчак с Яной Рудковской

На кадрах продюсер нежится в ванной, полной пены, и признается, что не смогла отказаться от дельного предложения.

Журналисты опубликовали тизер нового шоу Ксении Собчак, которое выйдет на канале «Супер». Героиней промо, как и ожидалось ранее, стала Яна Рудковская. На опубликованных кадрах видно, как продюсер Димы Билана в романтической обстановке нежится в ванне с пеной и разговаривает с Собчак по телефону. В импровизированной беседе Рудковская кокетливо признается, что не смогла отказаться от предложения коллеги поучаствовать в проекте. На протяжении всего диалога супруга Евгения Плющенко кокетливо теребит красное яблоко. В конце фрукт «ныряет» в ту самую ванну, где и расположилась сама героиня.

Завершается тизер «истерикой» Рудковской по поводу того, что она не намерена больше сниматься.

«Миша, неси мне полотенце. Че встали-то все? Убирайте давайте эту змею. Все, я домой еду», — говорит Яна.

Отмечается, что программа выйдет под хэштегом #Янасупер, как созвучие названию телеканала и имени самой героини. Когда покажут пилотный выпуск, не сообщается. Тем временем, в информпространстве акцентируют внимание, что тизер шоу Собчак идейно схож с выпущенным ранее анонсом программы «Пусть говорят». Тогда общественность заговорила о том, что Ксения Анатольевна может стать новой ведущей. Чуть позже представители телеканала эту информацию опровергли.