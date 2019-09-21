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Первый Канал не взял Собчак на работу

Телеведущая будет задействована в программе для «Яндекс. Эфир».

Первый Канал не взял Собчак на работу
Ксения Собчак/фото: Виктор Гусейнов/КП

Похоже, что возвращение Ксении Собчак на первую кнопку центрального телевидения не состоится. На Первом канале так и не появились анонсы с телеведущей. Более того, промо-ролик, в котором Ксения Анатольевна намекает, что получила предложение работать в телекомпании, да еще в программе «Пусть говорят», был удален из всех соцсетей Первого.

При этом появилась информация о том, что Собчак станет ведущей развлекательного шоу «Такая история» на платформе «Яндекс. Эфир».  

«Каждый его выпуск будет посвящен одному историческому событию, забавной истории или открытию, которое произошло именно в этот день, но в прошлом», — пишет«Комсомольская правда».

Хронометраж каждого выпуска не будет превышать три минуты. Выходить они будут в по утрам, а потом станут доступными в записи. 

Почему дирекция Первого канала пошла на попятную уже после анонса с Собчак, неизвестно. Ксения ранее уже вела несколько проектов на телеканале.  В 2008 году это было реалити-шоу «Последний герой», а затем в 2009 она вместе с Татьяной Лазаревой и Тиной Канделаки вела музыкально-развлекательную программу «Две звезды».

Напомним, в мае 2019 года  Ксения Собчак решением «Газпром-медиа» назначена генеральным продюсером телеканала «Супер».  В ее обязанности входит наполнение канала контентом. По ее чутким руководством буду выходить сразу несколько проектов на телеканале.

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Ксения СобчакПервый каналПрограмма «Пусть говорят»работа на телевидении
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Первый Канал не взял Собчак на работу
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