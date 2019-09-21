Первый Канал не взял Собчак на работу

Похоже, что возвращение Ксении Собчак на первую кнопку центрального телевидения не состоится. На Первом канале так и не появились анонсы с телеведущей. Более того, промо-ролик, в котором Ксения Анатольевна намекает, что получила предложение работать в телекомпании, да еще в программе «Пусть говорят», был удален из всех соцсетей Первого.

При этом появилась информация о том, что Собчак станет ведущей развлекательного шоу «Такая история» на платформе «Яндекс. Эфир».

больше по теме Девица нарасхват: Ксения Собчак получила предложение от Первого канала Совсем недавно светская львица стала генеральным продюсером телеканала Super и вот новое предложение.

«Каждый его выпуск будет посвящен одному историческому событию, забавной истории или открытию, которое произошло именно в этот день, но в прошлом», — пишет«Комсомольская правда».

Хронометраж каждого выпуска не будет превышать три минуты. Выходить они будут в по утрам, а потом станут доступными в записи.

Почему дирекция Первого канала пошла на попятную уже после анонса с Собчак, неизвестно. Ксения ранее уже вела несколько проектов на телеканале. В 2008 году это было реалити-шоу «Последний герой», а затем в 2009 она вместе с Татьяной Лазаревой и Тиной Канделаки вела музыкально-развлекательную программу «Две звезды».

Напомним, в мае 2019 года Ксения Собчак решением «Газпром-медиа» назначена генеральным продюсером телеканала «Супер». В ее обязанности входит наполнение канала контентом. По ее чутким руководством буду выходить сразу несколько проектов на телеканале.