Рудковская присвоила титул пары года Собчак и Богомолову

Продюсер Яна Рудковская в Instagram опубликовала совместный кадр со светской львицей Ксенией Собчак и режиссером Константином Богомоловым, которые сыграли свадьбу 13 сентября в столице. «С парой года», — заявила супруга фигуриста Евгения Плющенко.

Отметим, что на снимке в центре стоит счастливый жених. Его супруга и Яна Рудковская расположились по сторонам. Свадьба действительно, по словам многих из тех, то на ней присутствовал, произвела неизгладимое впечатление. Все гости остались под впечатлением от танца светской львицы, который она посвятила своему возлюбленному. Кстати, сам режиссер Богомолов исполнил красивую песню в честь невесты.

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Особенно ярким стал момент, когда Собчак и Богомолов ездили по улицам Москвы на катафалке. При этом багажник у машины был открыт. В связи с этим сотрудники ГИБДД столицы уже пообещали провести проверку. Дело в том, что в любой момент могла случиться трагедия. Молодожены могли просто выпасть из автомобиля, который предназначен для перевозки трупов.

Сама Собчак ярко прокомментировала претензии ГИБДД. Она напомнила, что вообще-то они живые люди и им надо было как-то дышать, находясь в машине.