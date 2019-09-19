НОВОСТИ

Рудковская анонсировала ледовое шоу с Сотниковой и Липницкой

Продюсер рассказала о сказке «Золушка», которую можно будет увидеть с 27 декабря по 2 января.

Рудковская анонсировала ледовое шоу с Сотниковой и Липницкой
Рудковская готовит новое ледовое шоу/globallookpress.com/

Продюсер Яна Рудковская в Instagram анонсировала ледовую сказку «Золушка», которую можно будет увидеть с 27 декабря по 2 января. Как сказала супруга фигуриста Евгения Плющенко, ей всегда хотелось сделать ледовое шоу с балетом.

Уже известно, что в ее программе будут участвовать, кроме любимого супруга, еще две легендарные личности. Это олимпийские чемпионки Аделина Сотникова и Юлия Липницкая. Первая стала чемпионкой на Олимпиаде в Сочи в женском одиночном разряде, а вторая там же выиграла золотую медаль в командных соревнованиях.

«Нашим олимпийским чемпионкам Аделине и Юлечке мы сшили кутюрные платья нереальной красоты, о которых можно только мечтать. Я воплощаю свои мечты в реальность. Много креативим с моей командой, и я счастлива, что получается настоящая сказка, где главные роли исполнят и мои мужчины. А самое главное — три олимпийских чемпиона на одном льду и ещё много сюрпризов и новогоднего волшебства. Я вам это обещаю», — заявила Рудковская.

Отметим, что в нашей стране уже есть два очень известных ледовых проекта. Одним из них занимается хореограф и фигурист Илья Авербух, а вторым — Татьяна Навка и Пётр Чернышев, который сейчас, по слухам, на время вынужден забыть о фигурном катании. Он якобы находится в клинике, где лечится его супруга, актриса Анастасия Заворотнюк.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Аделина СотниковаЕвгений ПлющенкоПетр ЧернышевТатьяна НавкаЯна Рудковская
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Рудковская анонсировала ледовое шоу с Сотниковой и Липницкой
Интересно?
Поделись с друзьями: