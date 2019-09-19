Рудковская анонсировала ледовое шоу с Сотниковой и Липницкой

Продюсер рассказала о сказке «Золушка», которую можно будет увидеть с 27 декабря по 2 января.

Продюсер Яна Рудковская в Instagram анонсировала ледовую сказку «Золушка», которую можно будет увидеть с 27 декабря по 2 января. Как сказала супруга фигуриста Евгения Плющенко, ей всегда хотелось сделать ледовое шоу с балетом.

Уже известно, что в ее программе будут участвовать, кроме любимого супруга, еще две легендарные личности. Это олимпийские чемпионки Аделина Сотникова и Юлия Липницкая. Первая стала чемпионкой на Олимпиаде в Сочи в женском одиночном разряде, а вторая там же выиграла золотую медаль в командных соревнованиях.

«Нашим олимпийским чемпионкам Аделине и Юлечке мы сшили кутюрные платья нереальной красоты, о которых можно только мечтать. Я воплощаю свои мечты в реальность. Много креативим с моей командой, и я счастлива, что получается настоящая сказка, где главные роли исполнят и мои мужчины. А самое главное — три олимпийских чемпиона на одном льду и ещё много сюрпризов и новогоднего волшебства. Я вам это обещаю», — заявила Рудковская.

Отметим, что в нашей стране уже есть два очень известных ледовых проекта. Одним из них занимается хореограф и фигурист Илья Авербух, а вторым — Татьяна Навка и Пётр Чернышев, который сейчас, по слухам, на время вынужден забыть о фигурном катании. Он якобы находится в клинике, где лечится его супруга, актриса Анастасия Заворотнюк.