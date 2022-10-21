Трейлер пятого сезона «Короны» показал страдающую принцессу Диану

«Эта вымышленная инсценировка, вдохновленная реальными событиями, рассказывает историю королевы Елизаветы II, а также политических и личных событий, повлиявших на ее правление», - говорится в описании под роликом. «Это новое десятилетие, и королевская семья сталкивается с тем, что может быть их самой большой проблемой: доказать свою неизменную значимость в Британии 90-х. Пока Диана и Чарльз ведут информационную войну, королевский фундамент начинает давать трещины».

Киношники неслучайно сделали акцент на «вымышленности» сюжета. Недавно ряд видных британцев осудили сериал за то, что принц Чарльз, показанный в нем, пытается сместить свою мать-королеву с престола. Якобы такого никогда не случалось, а создатели картины просто ловят хайп, очерняя нынешнего короля Карла III.

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Добавим, что ранее прошла информация, как именно в пятом сезоне будет показана гибель принцессы Дианы.