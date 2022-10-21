Трейлер пятого сезона «Короны» показал страдающую принцессу Диану

20 октября Netflix выпустил официальный трейлер пятого сезона популярного сериала «Корона» - о британской королевской семье. Новые эпизоды, которые начнут выходить 9 ноября, расскажут о периоде 90-х годов, когда принцесса Диана расстается в принцем Чарльзом. В ролике мало королевы в исполнении Имельды Стонтон и много леди Ди, сыгранной Элизабет Дебики. Последняя показана страдающей и подавленной.
«Эта вымышленная инсценировка, вдохновленная реальными событиями, рассказывает историю королевы Елизаветы II, а также политических и личных событий, повлиявших на ее правление», - говорится в описании под роликом.
«Это новое десятилетие, и королевская семья сталкивается с тем, что может быть их самой большой проблемой: доказать свою неизменную значимость в Британии 90-х. Пока Диана и Чарльз ведут информационную войну, королевский фундамент начинает давать трещины».
Киношники неслучайно сделали акцент на «вымышленности» сюжета. Недавно ряд видных британцев осудили сериал за то, что принц Чарльз, показанный в нем, пытается сместить свою мать-королеву с престола. Якобы такого никогда не случалось, а создатели картины просто ловят хайп, очерняя нынешнего короля Карла III.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Добавим, что ранее прошла информация, как именно в пятом сезоне будет показана гибель принцессы Дианы.