Хотел сместить королеву: сериал «Корона» обвиняют в очернении принца Чарльза

Друзья короля Великобритании Карла III, который еще недавно был принцем Чарльзом, призывают зрителей бойкотировать пятый сезон популярного сериала «Корона», который стартует на Netflix 9 ноября.

Якобы в новых сериях изображается откровенная клевета на Чарльза - он предстанет в выдуманной попытке сместить свою мать Елизавету II с трона. Конкретнее, по сюжету, в 1991 году принц пытается уговорить премьер-министра Джона Мейджора помочь ему заставить королеву отречься от престола. Однако сам сэр Джон заявил, что таких разговоров в реальности и близко не было, а описанное в сериале – это «бочка злонамеренной чепухи».

«События, изображенные здесь, возмутительны и полностью вымышлены. Это шоу наносит значительный ущерб восприятию людьми своей истории и королевской семьи. С самого начала оно было наполнено злонамеренной ложью, но теперь этот уровень злоупотребления выходит за рамки допустимого», - цитирует издание Daily Mail королевского биографа Салли Беделл Смит.

«Все разговоры один на один, которые вы видите на экране, — чистая выдумка, а некоторые сцены полностью созданы для драматических и коммерческих целей, без оглядки на правду. Люди должны бойкотировать это», - сказал журналистам другой высокопоставленный источник в правящих кругах.

Иные критики сериала отмечают, что смерть королевы за несколько недель до премьеры делает этот лживый эпизод особенно болезненным. По их мнению, Чарльз всегда понимал, что отречение его матери от престола обесценит сам институт монархии.