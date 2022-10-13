Как в сериале «Корона» будет представлена гибель принцессы Дианы

Съемки шестого сезона популярного сериала Netflix «Корона» приближаются к моменту смерти принцессы Дианы. И продюсеры шоу забеспокоились — как им подать этот трагический эпизод, чтобы никого не обидеть.
Речь идет не только о сыновьях погибшей в 1997 году леди Ди — принцах Уильяме и Гарри, — но и многочисленных поклонниках принцессы, для которых она стала культовой героиней.
Съемки эпизода с гибелью Дианы в автокатастрофе пройдут в конце октября. Трагическую роль играет австралийская актриса Элизабет Дебики.
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Как сообщает издание Variety, создатели «Короны» не планируют показывать сам момент автомобильной аварии, но будут изображать сцены, предшествующие ему и его последствия. Так что окровавленное тело Дианы зрители вряд ли увидят, чтобы обвинить Netflix в пренебрежительном отношении к символу поколения.
Ну а пока фанаты «Короны» ждут пятых сезон, который выйдет в ноябре.