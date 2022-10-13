Как в сериале «Корона» будет представлена гибель принцессы Дианы

Съемки шестого сезона популярного сериала Netflix «Корона» приближаются к моменту смерти принцессы Дианы. И продюсеры шоу забеспокоились — как им подать этот трагический эпизод, чтобы никого не обидеть.

Речь идет не только о сыновьях погибшей в 1997 году леди Ди — принцах Уильяме и Гарри, — но и многочисленных поклонниках принцессы, для которых она стала культовой героиней.

Съемки эпизода с гибелью Дианы в автокатастрофе пройдут в конце октября. Трагическую роль играет австралийская актриса Элизабет Дебики.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».