Как в сериале «Корона» будет представлена гибель принцессы Дианы

Принцесса Диана

Спустя 25 лет после гибели Дианы ее продолжают помнить и чтить. Фото: Global Look Press

Создатели проекта не хотят навлечь на себя гнев фанатов леди Ди.

Съемки шестого сезона популярного сериала Netflix «Корона» приближаются к моменту смерти принцессы Дианы. И продюсеры шоу забеспокоились — как им подать этот трагический эпизод, чтобы никого не обидеть.

Речь идет не только о сыновьях погибшей в 1997 году леди Ди — принцах Уильяме и Гарри, — но и многочисленных поклонниках принцессы, для которых она стала культовой героиней.

Съемки эпизода с гибелью Дианы в автокатастрофе пройдут в конце октября. Трагическую роль играет австралийская актриса Элизабет Дебики.

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Как сообщает издание Variety, создатели «Короны» не планируют показывать сам момент автомобильной аварии, но будут изображать сцены, предшествующие ему и его последствия. Так что окровавленное тело Дианы зрители вряд ли увидят, чтобы обвинить Netflix в пренебрежительном отношении к символу поколения.

Ну а пока фанаты «Короны» ждут пятых сезон, который выйдет в ноябре.

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